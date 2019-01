Spor Toto Süper Lig ekipleri, sezonun 2. yarısı öncesi hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Habertürk Spor muhabirleri Ahmet Selim ve Erhan Kaan Adıgüzel, takımların çalışmalarını takip ediyor. Ekiplerin antrenmanları ve özel röportajlarla devre arası kamplarından en dikkat çekici ayrıntılar Habertürk Spor'da karşınıza geliyor...

ROBINHO İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Başakşehir'in bomba transferi Robinho, Antalya'da takımının kampına katıldı ve hazırlıklara başladı.

ANTALYASPOR'DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Süper Lig'in ilk yarısında sürpriz bir çıkış yakalayan Antalyaspor'da Doukara ve Doğukan sabah antrenmanına katılmadı. Özel izinle Brezilya'da bulunan Maicon da yarın takıma katılacak.

HAKAN KELEŞ: ROBINHO'NUN YERİNİ DOLDURACAĞIZ

Sivasspor'da teknik direktör Hakan Keleş, takımın başına geçtikten sonra kırmızı-beyazlı ekip çok iyi bir çıkış yakaladı. Erhan Kaan Adıgüzel'e konuşan Keleş, kamptaki durumu anlattı. "Robinho’nun da yerini dolduracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diyen Hakan Keleş, Avrupa kupalarına katılabileceklerini söyledi. Sivasspor hocasının sözleri şöyle:

Takımdaki hava gayet güzel… Takım lige iyi başlamamıştı ama son bölümde bir çıkış yakaladık. Şu an biraz eksilmemize rağmen yapacağımız takviyelerle daha da güçlü şekilde ikinci yarıya başlayacağız.

Kamp çalışmalarına başlayalı birkaç gün oldu. Biraz eksiklerimiz var. Birkaç gün içerisinde tam kadro olarak çalışmalara başlayacağız. Transfer edeceğimiz oyuncular da takıma katıldığında onları bir an önce adapte ederek ikinci yarıya hazır olarak girmek istiyoruz.

Takımda yeri dolmayacak oyuncu yok. Kulübün şartları gereği Robinho’yu vermek durumunda kaldık. Takımlar bazen önemli oyuncularını satabilir ancak dediğim gibi herkesin yeri bir şekilde doldurulur. Robinho’nun da yerini dolduracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın…

İlk yarıyı hedeflediğimiz yerde bitirdik, 24 puan topladık. İkinci yarı da aynı puanları almak istiyoruz. Benim hedefim, Sivasspor’da bana güvenenleri mahçup etmemek ve ligi iyi bir yerde bitirmek… Geçen yıl ligi 7. sırada tamamlamıştık. Bu sezon onun da üzerine çıkmaya çalışacağız. Önümüzdeki dönemlerde de bu istikrarı sürdürerek, Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz.

İlk yarı kendi evimizde Alanya’yı yenmiştik. Şimdi deplasmanda karşılaşacağız. Antalya kampımızı biraz uzun tutup, Alanya’ya geçeceğiz. Alanya önemli takviyeler yapıyor. Tabi ki biz de yapacağız. Zor bir maç olacak, 2 de eksiğimiz var. Deplasmanlarda iyi oynayan bir takımız. İnşallah Alanya’dan da puan veya puanlarla döneceğiz.

İlk yarı büyük takımların beklenmedik puan kayıplarından dolayı takımlar arasındaki puanlar birbirine çok yakın… İkinci yarı daha da zor geçecektir. Büyük takımlar da takviye yapacaktır. Biz iyi çalışıp, iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Tabi bir de VAR sistemi geldi. Kulüpler olarak da VAR’dan memnunuz.

Başakşehir’i Beşiktaş’ı deplasmanlarda yenmek kolay değil. Biz bunu başardık. Emek harcadık ve güzel bir seri yakaladık. Başakşehir uzun süredir ligi forse etmeye başladı. Bu sene biraz daha arayı açtı ve daha oturaklı bir şekilde yoluna devam ediyor. Robinho’yu da alarak güçlerine güç kattılar. 6 puanlık önemli bir avantajları var. Böyle bir takımı deplasmanda yenmek bizim için önemliydi. İnşallah ikinci yarıda da bu kez evimizde galip geliriz. Biraz Robinho’yu üzeceğiz ama…

Seri yakalayan takımlar bir yerlere geliyor. Biz de ikinci yarı iyi bir seri yakalarsak, belki Avrupa kupalarına katılma potasında yer alabiliriz. Bunun için çalışıyoruz."

İLHAN PARLAK: BU LİGİN ŞAKASI YOK

MKE Ankaragücü'nün tecrübeli futbolcusu İlhan Parlak, Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in sorularını yanıtladı. İsmail Kartal - Bayram Bektaş değişikliğini yorumlayan İlhan, ilk yarı değerlendirmesinde bulunurken ikinci yarıya dair de konuştu. Tecrübeli futbolcu, "Bu ligin şakası yok" ifadelerini kullanırken ligdeki en sistemli takımın Medipol Başakşehir olduğunu dile getirdi.

Erhan Kaan Adıgüzel'in İlhan Parlak'la yaptığı röportaj şu şekilde:

"Sezona gerçekten iyi başladık. Lige yeni yükselmiş bir takım olarak yeni gelen transferlerle de kaynaşıp iyi bir ortam oluşturduk. İyi bir çalışmanın da neticesinde sezon başında güzel sonuçlar elde ettik. Ama son 6 haftaya baktığımızda da tabi kulüpte sıkıntılar var. Tabii bizim profesyonel futbolcular olarak bundan etkilenmemiz gerekmesine rağmen ister istemez etkileniyoruz. Belki de bir konsantrasyon kaybından dolayı son haftalar istediğimiz gibi geçmedi. Ancak genele bakarsak çok da kötü değil"

"Bu 20 puanı ilk yarı topladık. İnşallah 2. yarıda da eğer herkes kafasındaki sıkıntıları bir kenara bırakıp camia için kenetlenirse iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Ankaragücü çok büyük bir camia… Dipten buralara gelmiş taraftarı cefa çekmiş. Bizler de bunun bilincinde olmalıyız. Daha sonraki yıllarda bu camia Avrupa kupasına katılmayı, şampiyonlukları hedeflemeli diye düşünüyorum"

"Takımda güçlü bir potansiyel var ama dış etkenler ister istemez oyuncuların konsantrasyonunu da etkiliyor. Bu etkenler aşılırsa ikinci yarıda daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum"

"BU LİGİN ŞAKASI YOK, HERKES HERKESİ YENEBİLİYOR"

"İkinci yarıda maçlar daha çetin geçiyor. Şampiyonluk, küme düşme, Avrupa kupalarına katılma yarışları kızışıyor. Sonlara doğru gelindiğinde rekabet iyice artıyor. Mesela biz 3 hafta galip geldik ama son 6 hafta mağlup olduk. Tekrar aşağılara indik. Yani bu ligin şakası yok. Her maça en iyi şekilde hazırlanmak gerekiyor. Çünkü her an biri birini yenebiliyor. Büyük takım deplasmanına gidildiğinde artık çekinilmiyor. Herkes herkesi yenebiliyor. Bu yüzden de maçlara iyi hazırlandığınız zaman ve hocanın taktiksel anlamdaki düşüncelerini sahaya iyi yansıttığınız zaman galip gelebiliyorsunuz. İnşallah ikinci yarı biz de bunu gerçekleştirebiliriz."

"VAR DAHA ADALETLİ BİR ORTAM OLUŞTURDU"

"VAR daha adaletli bir ortam oluşturdu. Özellikle de ofsaytlarda… Ancak yakın çekim bakıldığında sanki çok sert bir faulmüş gibi kırmızı kartların çıkması biraz dezavantaj…"

GALATASARAY MAÇINI YORUMLADI

"Galatasaray şampiyonluğun en büyük adaylarında ancak bizim de kötü gidişata bir son vermemiz gerekiyor. Bu tip maçlar iyi fırsat olabilir. Büyük maçlarda oyuncular kendilerini daha iyi konsantre edebiliyor. Çıkışa geçmemiz için önemli bir fırsat olabilir diye düşünüyorum. Galatasaray’ın eksiklerine iyi çalışıp sahaya yansıtırsak oradan 3 puanla ayrılabileceğimizi düşünüyorum"

"BU CAMİA, ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYOR"

"Ankaragücü taraftarının sinerjisini bu takımda oynamayan biri anlayamaz… Çünkü takım nerde veya kimle oynarsa oynasın onlar her zaman armanın ve takımın peşinde oldular. Kulüp geçmiş dönemlerde zor zamanlar geçirdi. Örneğin G.Antep, Erciyes, Kocaeli gibi takımlar böyle zorluklar yaşadı ve kendine gelemedi. Ancak Ankaragücü’nün tekrar Süper Lig’e geldi. Bunun en büyük sebebi bu camianın kulübün arkasında olmasıdır. Biz de futbolcu olarak bunun bilincindeyiz. Mesela o Kayseri’ye alınan Beşiktaş maçında 15-20 bin kişi desteğe geldi. Maçın yerinin değiştirilmesi de bizi etkiledi. Biz Erdem’le cuma namazındaydık bir anda telefona mesaj geldi. Baktım program değişmiş apar topar tesislere gittik. 4-5 saat otobüs yolculuğu derken bunlar takımı olumsuz etkiledi. Ancak dediğim gibi bu camia, bu taraftar şampiyonluğu hak ediyor. İnşallah da bir gün olur."

"BAŞAKŞEHİR'E BAKTIĞINIZDA SİSTEM GÖREBİLİYORSUNUZ"

"Şampiyonluk yarışında Başakşehir, oyun ve taktiksel anlamda bakıldığında bir sistem görebiliyorsunuz. Hepsiyle oynadık ama Başakşehir’de bunu daha fazla hissettik. Sistem anlamında bence ligin en iyisi onlar… Neticesinde de lider… Trabzon’da arkadan bir atak yaptı. Orada altyapıdan yetişen Abdulkadir ve Yusuf beğenerek takip ettiğim oyuncular… Diğer taraftan Galatasaray da inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Tabi Fenerbahçe beklentinin çok altında kaldı. Hoca değişti. Yeni bir yapılanmaya gidiyorlar. Onlar da yükselişe geçecektir diye düşünüyorum"

"GENÇKEN AVRUPA'DAN TEKLİFLER ALDIM"

"Türkiye’deki genç futbolculara tavsiyem kendilerini geliştirsinler… Ben de gençlik yıllarımda en iyi gelecek vadeden oyuncular arasında gösteriliyordum. Avrupa’dan teklifler aldım. Ama gençken tabi bu bakış açısında olamıyorsunuz. Örneğin genç bir oyuncu büyük takıma gittiğinde o oyuncunun kişisel gelişimiyle fiziğinin gelişmesiyle ilgilenmezseniz, orada kendi kaderine bırakıyorsunuz oyuncuları…"

"Bu oyuncu Anadolu’dan geliyor. İlgi artıyor, büyük şehirde yaşıyor. Tabi bunun psikolojik etkenleri oluyor. O yüzden kulüplerin oynamayan oyuncular üzerinde durması gerektiğini düşünüyorum. Bu futbolcu oynamıyor ama acaba neden oynamıyor diye bir sorulması gerekir. Şimdi dönüp baktığında kendi hatalarını görebiliyorsun ama o gün o bilinçte değilsin. Bu yüzden özellikle genç oyuncuları kulüplerin iyi yönlendirmesi gerekiyor. Çünkü artık günümüzde fiziksel güç de çok büyük önem taşıyor."

"İsmail hocanın bu camiaya büyük emekleri oldu. Benim için de yeri ayrıdır, buraya gelmeme de o vesile oldu. Geldiğimde daha önce de burada oynadığım için bu camianın neleri başaracağını biliyordum. Allah’a şükürler olsun ki şampiyon olup, Süper Lig’e geldik. Ancak bazen işler iyi gitmeyince değişiklikler olabiliyor. Tabii ki bunlar bizim ilgi ve yetki alanlarımızın dışında olan şeyler. Şimdi Bayram hoca geldi. O da duruşuyla, konuşmasıyla ve daha önce yaptığı iyi işlere de bakılınca inşallah burada da başarılı olacaktır diye düşünüyorum"

"Antalya’da güzel bir çalışma ortamımız var. Hocamız bizden neleri yapmamızı istediğini anlatıyor. İnşallah biz de bunlar sahada uygularsak, ikinci yarı daha iyi bir Ankaragücü izletiriz diye umuyorum"

KUBİLAY KANATSIZKUŞ: BURADA ÜZÜLECEĞİZ Kİ LİG SONUNDA SEVİNEBİLELİM

Ankaragücü'nün sezon başında Bursaspor'dan kiraladığı genç golcü Kubilay Kanatsızkuş, Ahmet Selim Kul'a konuştu.

Kubilay Kanatsızkuş, Ankaragücü'nde yaşadıklarını ve hedeflerini anlattı:

"Bursaspor'dan ayrılmak benim için biraz zordu. Birbirine çok yakın iki şehir sonuçta Ankara ve Bursa. O yüzden pek bir sıkıntı çekmedim ve çabuk alıştım. Onun dışında her şey iyi gidiyor. Aldığım sürelerden dolayı mutluyum. Bir sakatlık sürecim olmuştu. Zaten 3. haftadan sonra geçtim Ankaragücü'ne. Bu yüzden aldığım süreden mutluyum. İyi performans gösterdiğim maçlar da oldu. Zaman zaman istediklerimi yapamadığım da oldu ama ne olursa olsun elimden geleni yapmaya çalıştım.

Önce burada güzel bir kamp süreci geçirip ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. İkinci yarılar her zaman daha zorlu geçer. İstediğimiz yerlerde olabilmek için kampta zorlanmalıyız. Burada üzüleceğiz ki lig sonunda sevinebilelim.

Bursaspor'un altyapısı zaten belli seviyeye gelmiş ve kendini kanıtlamış bir altyapı. Herkesin gözünün önünde olduğu bir yer. Artık gelenekler oluştu orada. Bursa'da altyapıya her zaman önem verilmiştir. Orada sadece oyuncu yetiştirilmiyor, yetiştirilen oyuncuya şans da veriliyor. Bence önemli sırlarından biri bu.

Şu an gelecekle ilgili neler olacağını bilemeyiz. İlerisiyle ilgili de konuşmak istemiyorum. Ben Ankaragücü'ne odaklanmak istiyorum. Gol hedefi sorarsanız açıkcası bir hedefim yok. Ben oynayabildiğim kadar maç oynayayım, performansımın sürekli üstüne koyarak ileri seviyeye taşıyayım bunları hedefliyorum. Sonunda da Avrupa'ya gidebilirsem ki bunu gerçekten istiyorum hedeflerime ulaşmış olurum.

Ben genç oyuncuların aldığı sürelerin artmasının maddi zorunluluklardan dolayı olduğunu düşünmüyorum. O genç oyuncu oynayabileceği performansı göstermese kim ona şans verir. Kimse vermez. Genç oyuncular da elinden geleni yapıyor ki o şansı elde ediyorlar. Ben böyle düşünüyorum. Ama gençlerin çok süre almasından da çok mutluyum.

Bayram hoca gerçekten bizimle iyi anlaşıyor. Zaten bir alışma sürecindeyiz. Kampta bunu en iyi şekilde atlatıp ligde Ankaragücü'nü en üst seviyeye çıkartmaya çalışacağız.

Futbol seyircisi olunca güzel zaten. Taraftar olacak ki bu işin zevki çıksın. İyi yanları çok fazla zaman zaman üzerinizdeki baskıyı da arttırıyor bu. Taraftarlar her zaman beni daha fazla motive ediyor."

