Habertürk TV'nin ekran yüzleri: Ordumuza hakaret Habertürk TV ile irtibatlandırılamaz

HABERTURK.COM

Sosyal medyada "trending topic" olan #HaberturkeHaksizCeza etiketi ile paylaşımlarda bulunan Habertürk TV'nin ekran yüzleri sadece bu haksız cezayı eleştirmekle kalmadı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hakaretin Habertürk TV ile bağdaştırılamayacağının altını çizdi.

RTÜK'ün cezasının konuşulduğu dün akşamki özel yayını modore eden Mehmet Akif Ersoy, "TSK hepimizin gözbebeğidir. Ordumuz gururumuz ve iftiharımızdır. Mehmetçik canımızdır. Hiç kimse ordumuza, Mehmetçiğe yönelik bir hakareti Habertürk TV ile irtibatlandıramaz" dedi. Ersoy şöyle devam etti: "Kendimizden daha hassas olduğumuz milli iftiharımız ordumuza yönelik hakareti bizimle irtibatlandıran bu haksız cezayı, Habertürk ailesini tanıyan-izleyen herkes inanıyoruz ki vicdanında mahkum edecektir. #HaberturkeHaksizCeza yayınındaki feveranımız sıradan bir RTÜK cezasına değil, bize reva görülen bu korkunç itham ve haksızlığadır."

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz da "Türk Silahlı Kuvvetleri bizim gözbebeğimiz, gururumuz ve iftiharımızdır. Mehmetçik canımızdır. Kimse ordumuza ve Mehmetçiğe yönelik bir hakareti Habertürk TV ile irtibatlandıramaz" mesajını yineledi.

Habertürk TV Haber ve Yayın Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın, "Ordumuz gururumuz iftiharımızdır. Mehmetçik canımızdır. Hiç kimse ordumuza Mehmetçiğe yönelik bir hakareti Habertürk TV ile irtibatlandıramaz" dedi.

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir "Peygamber Ocağı Ordumuz; gururumuz, düşmana karşı güvencemiz ve iftihar kaynağımızdır" ifadesini kullanarak "Kaç kez dedik hatırlamıyorum; Mehmetçik sahada/görevdeyken politik eleştiri yapılmaz diye... Gözü kulağı milletindedir çünkü çocukların... Biliyoruz ki Mehmetler sahadayken; zaman-mekan durur, işlemez. Kalbimiz Onlarla atar, dualarımız Onlar için yükselir. Aksini düşünmeyiz asla" dedi.

Habertürk TV'nin deneyimli ekran yüzlerinden Hülya Hökenek de "Türk Silahlı Kuvvetleri bizim gözbebeğimiz, gururumuz ve iftiharımızdır. Mehmetçik canımızdır. Kimse ordumuza ve Mehmetçiğe yönelik bir hakareti Habertürk TV ile irtibatlandıramaz" paylaşımını yaptı.