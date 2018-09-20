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Habertürk TV yeni yayın dönemine hazır! İşte tanıtım filmi

Habertürk TV birbirinden güçlü isim ve programlarıyla yeni yayın dönemine girmeye hazırlanıyor. Yeni yayın dönemi ile ilgili hazırlanan tanıtım filmi yayınlandı. İşte Habertürk TV yeni yayın dönemi tanıtım filmi...

20.09.2018 - 23:59 | Güncelleme:

Gündemdeki gelişmelerin canlı yayınlar ve uzman konukların katılımıyla ekrana geldiği Habertürk TV yeni yayın dönemi tanıtım filmini yayınladı. Habertürk TV, birbirinden güçlü isim ve programlarıyla yeni yayın dönemine 24 Eylül’de giriyor.

HABERTÜRK TV GÜNLÜK YAYIN AKIŞI

Hafta içi her gün önemli gelişmelerin ekrana geldiği Gün Başlıyor, Serap Belet’in sunumuyla saat 06.00’da; Ebru Baki, Serdar Kuter, Bülent Aydemir’in sunumuyla Para Gündem, saat 09.00’da; gelişen olayların perde arkası, yaşananların ayrıntılı analizlerinin ekrana geldiği Gün Ortası, Hülya Hökenek’in sunumuyla saat 12.00’de; Mehmet Akif Ersoy’un sunumuyla haberin manşetinin atıldığı Habertürk Manşet saat 15.00’te, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin tüm gelişmelerin ekrana geldiği Akşam Haberleri, Didem Arslan Yılmaz’ın sunumuyla saat 17.00’de, Türkiye’de ve dünyada öne çıkan başlıklar ve sıcak gelişmelerin ekrana geldiği Ana Haber Bülteni, Ceren Bektaş’ın sunumuyla saat 19.00’da…

HABERTÜRK TV PROGRAMLARI

Siyasetin ve sosyal hayatın sıcak gündeminin masaya yatırıldığı Türkiye’nin Nabzı, Didem Arslan Yılmaz’ın sunumuyla Pazartesi ve Çarşamba saat 21.00’de; Fatih Altaylı'nın sorulamayanları sorduğu ekran klasiği Teke Tek, Salı saat 21.00’de; Veyis Ateş’in sunumuyla Akılda Kalan Salı saat 23.00, Gündem Siyaset Pazar saat 23.00’te, Mehmet Akif Ersoy’un her hafta en çok merak edilen konuları, uzman konuklarıyla gündeme getirdiği “Nedir Ne Değildir?” Perşembe saat 21.00’de, Kübra Par ve Eren Eğilmez'in moderatörlüğünde alanında uzman konukların Türkiye'nin tartıştığı önemli bir meseleyi tüm boyutlarıyla masaya yatırdığı “Gerçek Fikri Ne?” Cuma saat 21.00’de; Hülya Hökenek’in sunumuyla Türkiye’de ve dünyada tartışılan tüm konuların gazeteciler ve akademisyenlerle birlikte ele alındığı Enine Boyuna Cumartesi saat 21.00’de; Türkiye’nin tek gerçek bilim programı Teke Tek Özel Fatih Altaylı’nın sunumu ve birbirinden özel konukların katılımıyla Pazar 21.00’de ve Oylum Talu renkli sunumuyla Habertürk TV’de sizleri bekliyor.

İşte Habertürk TV tanıtım filmi:

 

 

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