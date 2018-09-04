Hac kafilesi Erzurum'a döndü

Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Erzurumlu hacılar, yurda dönmeye başladı.

Medine'den havalanan ve 354 kişilik kafileyi taşıyan uçak, saat.02.00'de Erzurum Havalimanı'na indi.

Kutsal topraklardaki ibadetlerini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacılar, pasaport işlemlerinin ardından Erzurum Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali çıkış kapısında yakınları tarafından karşılandı.

Hac görevini yerine getirerek memleketine dönen Ali Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı aileden 7 kişi hacca gittiklerini söyledi.

Akbulut, uzun süre hacca gitmeyi beklediklerini belirterek, "Eşim, kızım, kardeşim, amcamın oğlu ve onların eşleri ile 7 kişi olarak hacca gittik. 9 sene beklemiştik ancak yedeklerden gitmeye hak kazandık ve gittik. Demek ki Cenab'ı Hak gel deyince bir şeyler vesile oluyor." dedi.

Medine'den ayrılmanın kendilerini üzdüğünü ifade eden Akbulut, ailelerine kavuşuyor olmanın da kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Akbulut, şöyle devam etti:

"Giderken buradan ayrılmanın hüznü oraya kavuşmanın ise sevinci vardı. Şimdi tam tersi oldu ve Kabe'den ayrılmak hakikaten hiç kolay olmadı. İnsan oraya baka baka doyamıyor. Ancak burası da memleketimiz evlatlarımız kardeşlerimiz burada. Şimdi de onlara kavuşmanın sevinci var. Çok farklı bir duygu yaşanmadan anlaşılmıyor. Giderken de dönerken de iki türlü duyguyu yaşadık."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ