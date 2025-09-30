Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Hac kayıt güncelleme için son gün! Hac kayıt güncelleme nereden yapılır? e-Devlet hac kayıt yenileme ekranı

        Hac kayıt güncelleme için son gün! Hac kayıt güncelleme nereden yapılır?

        Uzatılan hac kayıt yenileme süresinde son güne girildi. Geçmiş yıllarda kaydı olup güncelleme yapmak isteyen vatandaşların işlemlerini doğrudan e-Devlet üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor. Kayıt yenilemeyen vatandaşların 2026 hac kurasına katılamayacakları belirtildi. İşte, hac kayıt yenileme ekranı ve diğer detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 12:11 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hac kayıt güncelleme süresi 30 Eylül bugün sona eriyor. Söz konusu uzatmadan, ilk defa kayıt yaptırmak isteyenler yararlanamayacak; başvuru süresi yalnızca önceden kaydı olanlar için geçerli olacak. Peki, hac kayıt güncelleme nereden yapılır? İşte, hac kayıt güncelleme ekranı ve diğer detaylar...

        2

        HAC KAYIT GÜNCELLEME İÇİM SON GÜN NE ZAMAN?

        Hac kayıt güncelleme işlemleri için son güne girildi. Yapılan son açıklamaya göre; önceden kaydı olan ve güncelleme yapmak isteyen vatandaşlar 30 Eylül'e kadar işlemlerini tamamlayabilecek. Söz konusu uzatmadan, ilk defa kayıt yaptırmak isteyenler yararlanamayacak; başvuru süresi yalnızca önceden kaydı olanlar için geçerli olacak.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 30 Eylül'den sonra hac kayıt yenileme işlemlerinin kesinlikle uzatılmayacağını vurgulayarak, "Çünkü, hac takvimi çok bir şekilde ilerliyor. İlgili ülke bu süreci hızlandırmamızı istiyor." dedi.

        3

        HAC KAYIT GÜNCELLEMESİ NEREDEN YAPILIR?

        Hac kayıt güncelleme işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bu süreçte hacı adaylarının tercih edecekleri konaklama türlerinin önemli olduğunu ifade eden Bircan, bu konuyla il ve ilçe müftülüklerine müracaat edilmesi gerektiği, aksi takdirde kuradan sonra konaklama seçimlerinin değiştirilmeyeceği uyarısında bulundu.

        E-DEVLET HAC İŞLEMLERİ EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KAYIT GÜNCELLENMEZSE NE OLUR?

        Diyanet İşleri Başkanlığının son iki yıldır otomatik kayıt işlemleri yapmadığını aktaran Bircan, "Vatandaşların sağlık ve ekonomik durumlarında değişiklik varsa bunları bizzat kendilerinin e-Devlet üzerinden güncellemesini istiyoruz. Bu noktaya dikkat etmek gerekir. Otomatik kayıt yapılmayacaktır. Aksi takdirde kayıtlarını yenilemeyenler 2026 hac kurasına maalesef katılamayacaklar. Böyle bir mağduriyetin yaşanmasını istemiyoruz." açıklamasında bulundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo