Hac kuraları için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda çekilecek kura işlemleri, canlı yayında noter huzunda gerçekleşecek. Hac kura sonuçları, e-Devlet kapısı üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifre ile erişime sunulacak. Peki, "Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek, hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?" İşte detaylar...