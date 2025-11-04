Hac kura çekim tarihi 2026: Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek?
11 Ağustos tarihinde başlayan hac ön kayıt ve yenileme işlemleri, 5 Eylül itibarıyla sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından hacı adayları, hac kuralarının çekileceği tarihi ve saati araştırmaya başlandı. Binlerce kişi tarafından merakla beklenen açıklama Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca'dan geldi. Peki, "Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek?" İşte detaylar...
Hac kuraları için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda çekilecek kura işlemleri, canlı yayında noter huzunda gerçekleşecek. Hac kura sonuçları, e-Devlet kapısı üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifre ile erişime sunulacak. Peki, "Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek, hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?" İşte detaylar...
2026 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, “2026 yılı hac kurası 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda çekilecektir.” ifadelerini kullandı.
HAC KURA ÇEKİMİ NEREDE, NASIL YAPILACAK?
15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda yapılacak kura çekimi, Hac ve Umre Kurulu üyelerinin katılımıyla noter ve basın huzurunda dijital ortamda yapılacak. Vatandaşlar kura çekimini canlı olarak takip edebilecek.