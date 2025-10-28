Hac kurası ne zaman çekilecek? Hac kura çekimi nerede ve saat kaçta yapılacak?

Hac kurasına katılacak vatandaşlara ilişkin Karaca, "1 milyon 615 bin 44'ü kaydını güncelleyen, 184 bin 791'i hacca gitmek amacıyla ilk defa ön kayıt yaptıran olmak üzere 1 milyon 799 bin 835 vatandaşımız 2026 yılı hac kurasına katılmaya hak kazanmıştır." dedi.