        Haberler Gündem Hac organizatörü cinayetinde 7 tutuklama! Evlerden yüklü miktarda para ve silah çıktı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 3 gün önce, hac ve umre organizasyonu yapan firmanın sahibi Süleyman Yasin Akdeniz'in ofisinde tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 24 değişik çap ve markalarda fişek, 1 balistik yelek, 2 kılıç ve pala ile 1 milyon 63 bin 400 lira, 4 bin dolar ve 3 bin 200 Euro ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 23:24 Güncelleme: 12.09.2025 - 23:24
        Evlerden cephanelik çıktı
        Hac ve umre organizasyonu yapan firmanın sahibi Süleyman Yasin Akdeniz, kendisine ait ofiste uğradığı tabancalı saldırıda ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Akdeniz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Saldırının ardından, olayın organize suç olma ihtimali şüphesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile birlikte aynı gün saat 16.20’de Kocaeli’de yakalandı. Akdeniz’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

        Süleyman Yasin Akdeniz
        Süleyman Yasin Akdeniz

        Soruşturmanın derinleştirilmesiyle saldırıyı organize eden ve işbirlikçilik yaptıkları belirlenen 6 kişi de İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 24 değişik çap ve markalarda fişek, 1 balistik yelek, 2 kılıç ve pala ile 1 milyon 63 bin 400 lira, 4 bin dolar ve 3 bin 200 Euro ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, 12 Eylül günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #süleyman yasin akdeniz
        #Gölcük
        #haberler
