Trabzonspor´da dün akşam gerçekleştirilen olağanüstü yönetim kurulu toplantısının ardından futbolcular Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz ve A Takım Profesyonel kadrosuna yönelik alınan kararların yankıları devam ediyor. Camianın bir bölümü yönetim kurulunun aldığı kararı desteklerken, bir kısım ise yanlış bir uygulama olduğunu savunuyor.
HACISALİHOĞLU: ARZU EDİLEN VE SEMPATİ DUYULAN BİR UYGULAMA DEĞİL
Bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, alınan kararları bir kesimin tartışmasının doğal olabileceğini belirterek, "Bu konuda yönetim bir karar aldı ve açıkladı. Bu arzu edilen ve sempati duyulan bir uygulama tabii ki değil. Hani olmasaydı, bunlara sebep gerekçeye ihtiyaç duyulmasaydı ama olmuş. Artık bu konuları tartışmadan önümüze bakmalıyız" dedi.
"ETKİSİ OLUMLU MU OLUMSUZ MU OLUR BAKACAĞIZ"
İhtiyaç duyulması durumunda bu gibi kararların her zaman alınabileceğini, kararların futbolcuları da etkileyebileceğini ifade eden Hacısalihoğlu, "Kulüp sürekli faaliyet olan bir kurum. Bu kararlara benzer sebepler, ihtiyaçlar olursa bu veya başka yönetim bundan önce olduğu gibi yine bu gibi kararlar alabilir. Gönül ister ki hiç böyle bir ihtiyaç olmasın. Bir kadro içerisinde olan bir değişiklik, bir hareket mutlaka diğer oyuncuları da etkiler ama bu olumlu mu olumsuz mu olur hep beraber bakacağız" diye konuştu.
YENİ KAPTAN PEREİRA OLABİLİR
Alınan kararların gerekçelerini tartışmaya açmama yönünde yönetim olarak bir karar aldıklarını vurgulayan Asbaşkan Hacısalihoğlu, Onur Recep Kıvraktan alınan kaptanlık görevinin teknik direktör Ünal Karaman ile görüşüldükten sonra yeni bir isme verileceğini, bu ismin Joao Pereira da olabileceğini kaydetti.
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