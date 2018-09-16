Hacken - Trelleborg maçı heyecanı

Hacken ve Trelleborg, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi Hacken 31 puanla 8. sırada, Trelleborg 13 puanla 16. sırada bulunuyor. Ev sahibi Hacken, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Trelleborg son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 801 kodlu maçı oynayanlar; Hacken galibiyet oranı 1.10, beraberlik oranı 5.50, Trelleborg galibiyet oranı 10.00. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Hacken son hafta oynanan Kalmar maçında 1-2 yenildi.

Trelleborg, Elfsborg karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Hacken, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Hacken, kendi sahasında 27 gol attı, 4 gol yedi.

Trelleborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Trelleborg, 8 gol atarken 18 gol yedi.

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