Hacker oyuncuları kimler? Hacker filmi konusu nedir? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. ABD yapımı film 19.7 milyon ABD doları bilet gişesine sahip. Hacker filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

HACKER OYUNCULARI KİMLER?

Michael Mann'ın yönetmenliğini yaptığı Hacker filminin oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth, Leehom Wang, Tang Wei, Viola Davis ve Holt McCallany yer alıyor.

HACKER FİLMİ KONUSU

İzinli olarak salıverilmiş bir suçlu olan Nicholas Hathaway (Chris Hemsworth) Amerikalı ve Çinli partnerleriyle birlikte büyük bir siber suç çetesini Amerika'da, Hong Kong'da ve dünyanın çok değişik yerlerinde kovalayacaktır.