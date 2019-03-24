Hadi ipucu 24 Mart sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; NASA, 2028 yılına kadar hangi gök cisminde kalıcı olmayı hedefliyor? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 24 Mart sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 24 MART

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; 50.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 24 MART CEVABI: "AY" GEZEGENİ

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Jim Bridenstine, en kısa zamanda yeni bir Ay misyonuna başlayacaklarını ve orada kalıcı olacaklarını duyurdu.



"Mümkün olan en kısa zamanda Ay’a dönmemiz çok önemli" diyen Bridenstine, bu kez ABD’nin orada kalıcı bir üs kuracağını açıkladı. Daha önce yapılan Ay misyonlarını hatırlatarak, "Bayrak dikip ve ayak izi bırakıp, 50 yıl dönmemek üzere Ay’dan ayrılmayacağız" diyen Bridenstine, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD),dünyadaki diğer tüm ülkelerin aksine Ay misyonuna, insanların düzenli olarak gidip gelmesini sağlayacak şekilde sürdürülebilir bir anlayışla hazırlandığını bildirdi.