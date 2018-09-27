Hadi ipucu sorusu "Çalma hastalığı" Hadi'nin resmi Instagram hesabından paylaşıldı. Çalma hastalığı olarak halk arasında tabir edilen hastalık bugün Hadi ipucu sorusu oldu. "Çalma hastalığı yani ihtiyacı olmadığı halde çalma dürtüsüne sahip olma hastalığı nedir?" İşte 27 Eylül Hadi ipucu sorusunun yanıtı

HADİ İPUCU SORUSU - 27 EYLÜL

Hadi'nin saat 12.30'daki bilgi yarışması öncesi, Hadi'nin resmi Instagram hesabından ipucu sorusu paylaşıldı. İşte 27 Eylül Hadi ipucu sorusu:

Bazı hastalıklar vardır ki hastalık olduğunu kanıtlayamadığımız zaman ciddi sonuçlara yol açabilir. Bunlardan en önemlilerinden biri ihtiyacı olmadığı halde çalma dürtüsüne sahip olanlar Peki bu hastalığa ne denildiğini biliyor muyuz?

ÇALMA HASTALIĞI NEDİR?

Hadi ipucu sorusunun cevabı:

Gereksinimi olmadığı, hemen kullanmayacağı halde ve maddi değeri nedeniyle satma düşüncesi olmadan birtakım nesneleri izinsiz olarak alarak, onlara sahip olma şeklinde bir dürtü kontrol bozukluğu kleptomani hastalığı olarak litaratürde yer alıyor.

CEVAP: KLEPTOMANİ

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