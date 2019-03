Hadi Müzik gecesi ipucu 19 Mart sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Tarkan'ın 2006 yılında çıkardığı ingilizce albümün ismi nedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 19 Mart sorusu ve cevabı...

HADİ MÜZİK GECESİ İPUCU SORUSU 19 MART

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'da

Ödül ise; 20.000 TL

HADİ MÜZİK GECESİ İPUCU SORUSU 19 MART CEVABI: COME CLOSER

Come Closer, Tarkan'ın 10 yılı aşkın tecrübesinin ürünü olarak duyuruldu. Albümdeki tüm şarkılar İngilizcedir. Albüm Avrupa, Asya, Güney Amerika'da yayımlandı. Türkiye ve yurtdışında toplam ilk hafta satışı altmış bini geçti. Yılına göre albüm satışları düşük seyretti. Albüm Türkiye'de yüz elli binden fazla sattı, yurtdışı dahil toplam satışta dört yüz bini geçmiştir. Albüm dünyada istenilen başarıya ulaşamadı, buna karşın Türkiye'de tüm zamanların en çok satılmış İngilizce albümü oldu. Albümün istenen sonuçlara ulaşamamasının en büyük nedeni, hiç Türkçe söz içermemesi ve müziklerin Tarkan'dan uzak olması olarak dile getirildi. Özellikle Türk hayranlar tarafından çok eleştirildi ve sırf İngilizce olan albümden bir şey anlamadıklarını dile getirdiler.

2008 yılında bu albümdeki iki şarkısının yeni düzenlemesini ve bir yeni İngilizce şarkıyı internetten yayımladı.

Bounce feat Malverde & Filly

Why Don't We? feat Wyclef Jean & Filly

Who's Gonna Love You Now [yeni şarkı]

1- Just Like That

2- In Your Eyes

3- Why Don’t We (Aman Aman)

4- Mine

5- Over

6- Start The Fire

7- Shhh

8- Bounce

9- Come Closer

10- Don’t Leave Me Alone

11- Shikidim

12- I’m Gonna Make You Feel Good

13- Mass Confusion

14- Touch

15- If Only You Knew