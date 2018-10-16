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Hadi ipucu sorusu 16 Ekim: Karpuzun anavatanı neresidir? İşte Hadi sorusu cevabı

Hadi bugün 12:30'da! Yarışmacıların merak ettiği Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Bugün 16 Ekim tarihinde saat 12.30'da canlı olarak yayınlanacak olan Hadi yarışması ipucu sorusu "Karpuzun anavatanı neresidir?" oldu. İşte Hadi sorucu cevabı, yanıtı...

16.10.2018 - 10:15 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu az önce yayınlandı. Yarışmacılar bugün saat 12.30'da yayınlanacak olan yarışmaya hazırlanıyorlar. Hadi yarışması öncesi ipucu sorusu yayınlandı. İpucu sorusu; ""Karpuzun anavatanı neresidir?" oldu. İşte 16 Ekim Hadi ipucu sorusu yanıtı, cevabı.

KARPUZUN ANAVATANI NERESİDİR?

Yurdumuz gerek coğrafi yapısı gerek iklimsel özelliklerinden dolayı bir çok farklı ürün topraklarımızda yetişmektedir. Karpuz ve buğday gibi bazı ürünler ise neredeyse yurdumuzun bir çok yerinde rahatlıkla yetişebilmektedir. Karpuz yurdumuzun aşağı yukarı tüm bölgelerinde yetişmektedir. Ancak en çok yetiştirildiği yerler güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır ilimiz. Akdeniz bölgesinde adana ilimiz. İç Anadolu bölgemizde ise Ankara ve Çankırı illerimizdir.

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: DİYARBAKIR

Karpuz (Citrullus lanatus), kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasından tek yıllık bir bitki türü. Karpuz sözcüğü Farsçadan Türkçeye geçmiştir.Kaşgarlı Mahmutun 1071 yılında yazdığı Dîvânü Lugati't-Türk ve Ali Şîr Nevaînin yazdığı Muhakemetü'l-Lugateyn (İki dilin yargılanması) de Karpuz sözcüğünün Türkçesi Büken olarak geçmektedir.

Bitkinin kolları toprak yüzeyinde 100 – 200 m kadar uzayabilir. Normal şartlar altında ağırlığı 1,5-2 kilo ile 6,5-7 kilo arasında değişir. Susuz tarım şartlarında kökler oldukça derine inse de sulu tarım şartlarında saçak kökler daha çok 40–50 cm derinlikte yoğunlaşır. İri top şeklindeki meyveleri ise tatlı ve suludur.Karpuz yağ ve kolesterol içermez ancak şeker içeriği yüksektir.

 

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