Hadi ipucu 28 Aralık sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün akşam saat 20.30'daki Hadi ipucu olarak " Mobil temassız ödeme için cep telefonlarında hangi özelliğin aktif olması gerekir?" işaret edildi. Hadi ipucu 28 Aralık sorusu ise; " Mobil temassız ödeme için cep telefonlarında hangi özelliğin aktif olması gerekir?"

HADİ İPUCU SORUSU 28 ARALIK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi bugün 20:30'da

Ödül ise, 20.000 TL

Hadi İpucu: Yakın alan iletişimi teknolojisi toplu taşıma hizmetleri, turistik alanlar, kütüphane hizmetleri gibi birçok alana yayılarak işlerimizi kolaylaştırmaktadır. Ancak biz onu en çok temassız ödeme özelliği üzerinden biliyoruz. İpucumuzun nereden geleceğini tahmin ettiğini düşünüyoruz. Mobil temassız ödeme yapabilmek için cep telefonlarında hangi özelliğin aktif olması gerekir?

HADİ İPUCU YANITI: NEAR FİELD COMMUNICATION (NFC)

NFC Nedir?

NFC yani Near Field Communication ve Türkçe ismiyle Yakın Alan İletişimi, yeni nesil bir kablosuz iletişim teknolojisidir. NFC teknolojisi temelde, NFC standartlarına uyumlu elektronik cihazlar arasında yakın mesafeli haberleşmeyi sağlar.

NFC, düşük bant genişliğine sahip olan, Bluetooth ve Wifi gibi teknolojilerden zayıf çalışan ve çok kısa mesafe (yaklaşık 4 cm aralıkta) ile kullanılabilen bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Açılımı Near Field Comminucation, Türkçesi ise Yakın Alan İletişimi olan NFC teknolojisi, temel olarak bu teknolojiye sahip cihazların kısa mesafede birbiri ile veri alışverişi yapabilmesini sağlar.

Tarihçe

2002 yılının sonlarında Sony ve Philips ortaklığında geliştirilmiş ve ISO/IEC tarafından 8 Aralık 2003 tarihinde standart olarak kabul edilmiştir. 18 Mart 2004 tarihinde Nokia, Sony ve NXP tarafından NFC Forum, NFC teknolojisinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için kurulmuştur.

NFC nerelerde kullanılır?

NFC teknolojisi, akıllı telefonlarda mobil ödeme, çipli kimlikler ile daha hızlı işlem yapabilme ve NFC etiketlerde kullanılmaktadır. NFC etiketler belli bir işlemi kolaylaştırmak için kullanılır. Çok basit bir örnekte, akıllı telefonunuzu NFC etiketine yaklaştırarak, telefonunuzun bir uygulamasını açabilirsiniz.

Sonuç olarak NFC teknolojisi, yakın mesafede kilit açma, veri aktarma, alışveriş yapma gibi pek çok işlemi, kolaylıkla yapabilmemizi sağlayan ve son yıllarda akıllı telefonlarda yayınlaşan bir teknolojidir.

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