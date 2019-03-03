Hadi ipucu sorusunda bugün görme engelliler için geliştirilen alfabe işaret edildi. Hadi ekibinin sosyal medya hesaplarından duyurduğu soru, bugün saat 19.30'daki ailece Hadi formatındaki yarışmada sorulacak. Hadi ipucu sorusu " 1821 yılında geliştirilen ve iki kolon taşıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşan alfabe nedir?" şeklinde. Ailece Hadi'yi Ceyda Düvenci sunuyor. İşte 3 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU - 3 MART AİLECE

Ailece hadi bugün 19.30'da!

İpucumuz bir alfabe türünden geliyor sevgili hadiciler! 1821 yılında geliştirilen ve iki kolon taşıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşan alfabe desek? Ne olduğunu biliyor musunuz?

HADİ İPUCU CEVABI: BRAİLLE ALFABESİ

BRAİLLE ALFABESİ NEDİR?

Braille alfabesi veya Körler alfabesi; 1821 yılında Louis Braille tarafından geliştirilmiş görme engelli insanların okuyup yazması için kullanılan bir alfabe yöntemidir. İki kolon taşıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşur. Her iki kolonda üçer nokta bulunur. Noktalardan her biri altmışdört farklı kombinasyondan birini oluşturması için farklı şekillerde dizilir.

Bu harfleri isimlendirmek için noktaların bulunduğu her bir pozisyon, yerlerine göre söylenir;

yukarıdan aşağıya, sol yanda 1'den 3'e kadar (temsilî L harfi)

sağ ve sol yandan birinci (temsilî C harfi)

Braille sistemi aslında Charles Barbier'nin Napolyon'un talebi doğrultusunda, askerlerin gece karanlığında ışık olmaksızın anlaşmalarını sağlamak için geliştirildiği sisteme dayanır. Barbier'nin sistemi çok karışık ve öğrenilmesi zordu zira askeriye tarafından da reddedilmişti. 1821 yılında Charles Barbier, Paris Millî Enstitüsü'nün körler bölümünü ziyaret etti ve Louis Braille ile tanıştı. Braille, Barbier'nin en büyük eksiğinin, alfabesinin sahip olduğu temsilî harflerin insanın parmağını hareket ettirmedikçe anlaşılamaması olduğunu söyledi. Bu buluşta bir sembolden diğerine hızlıca geçilemiyordu. Kendisinin değişikliği, kör alfabesinde devrim yapan 6'lı nokta sistemiydi.

Braille yazım sistemi, karakterleri dünyada ilk kez ikili şema ile gösteren yazı sistemidir. Ana dili Fransızca olan Braille'in Fransızca'daki aksan harflerini göstermekte kullandığı gibi, Braille yazı sisteminde, örneğin Türkçe için Ö, Ü, Ğ, Ç, Ş seslerini göstermek için de yeni semboller oluşturulur. Bunun haricinde kullananlarına sadece 64 mümkün seçenek sunan yazım sistemi, matematik ve müzik sembolleri içinde tasarlanan işaretleri kapsayabilir. Ayrıca, öğrenenlere daha hızlı okuma teknikleri de öğretilir.