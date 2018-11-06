Hadi ipucu sorusu belli oldu. Hadi'nin 6 Kasım saat 12.30'daki yarışması öncesi Hadi müdavimleri ipucu sorusunun cevabını araşırıyor. Hadi ipucu sorusu Hadi'nin Instagram hesabından paylaşıldı. İucu olarak yarışmalarda Budapeşte'nin otasından geçen şehri ikiye bölen nehir soruldu. İşte, Hadi ipucu sorusnun yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU 6 KASIM

Hadi ipucu sorusu her gün olduğu gibi bugün de yarışma öncesinde Hadi'nin Instagram hesabından paylaşıldı.

İşte, Hadi ipucu sorusu 6 Kasım:

Budapeşte’ye giden var mı? Aslında nehrin iki yakasındaki Budin ve Peşte’nin birleşmesinden oluşmuş bir şehir... Peki bu nehrin adını bilen var mı?

BUDAPEŞTE'DEN GEÇEN NEHRİN ADI NEDİR?

Budapeşte şehrinin ortsından geçen ve şehri Buda ve Peşte diye iki parçaya ayıran nehrin adı Tuna'dır.

HADİ İPUCU CEVABI: TUNA

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