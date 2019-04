Hadi ipucu sorusu bugün saat 12.30'daki Hadi yarışması için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "Toplumu ilgilendiren her konuda çalışma yapan gençlerin olduğu sivil toplum kuruluşu hangisidir?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki Çalışma alanlarında çocuk, kadın, engelli, sokak hayvanları, yaşlılar ve gençlerin olduğu; toplumu ilgilendiren her konuya değinen ve yapılan her projenin arkasında yenilikçi yaklaşımlarla ilerleyen, duyarlı, girişimci ve çözüm odaklı projeler üreten gençlerin olduğu sivil toplum kuruluşu hangisidir? 9 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 9 NİSAN

hadi bugün 12.30'da!

Bugün ipucumuz 17 yıldır faaliyet gösteren bir vakıftan geliyor! Çalışma alanlarında çocuk, kadın, engelli, sokak hayvanları, yaşlılar ve gençlerin olduğu; toplumu ilgilendiren her konuya değinen ve yapılan her projenin arkasında yenilikçi yaklaşımlarla ilerleyen, duyarlı, girişimci ve çözüm odaklı projeler üreten gençlerin olduğu sivil toplum kuruluşu hangisidir? @togvakfi Sorunun cevabını burada ararken, gençlerin yaptığı birbirinden güzel projeleri incelemeyi ve takip ederek onlara destek olmayı unutmayın!

HADİ İPUCU CEVABI: TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TOG VAKFI)

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TOG VAKFI) HAKKINDA

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG),29 Aralık 2002'de yasal kimliğini kazanan bir Sivil toplum kuruluşudur.

Vakıf, ilkelerini belirlerken, farklılıklara saygılı olmak ve farklılıklarla uyum içinde hareket edebilmeyi, herhangi bir dini, ideolojik, siyasi, etnik vb. görüşün savunuculuğunu veya propagandasını yapmamayı benimsemiştir. Gönüllülük temeline dayanarak hareket eden vakıf, amaçlarını; Gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek, gençlerin yaratabileceği sinerjiye inanan ve sosyal bir amaca yönelik maddi-manevi yatırım yapabilecek yetişkin gönüllülerin katılımını, rehberliğini ve desteğini sağlamak, çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenen, girişimci ve duyarlı bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunmak, toplumda sosyal sorumluluk yönünde farkındalık yaratmak şeklinde açıklamaktadır. “Eleştirmek değil, değiştirmek için” sloganını kullanarak gençliğin enerjisini sosyal faydaya dönüştürmek için çalıştıklarını ifade eden vakıf; hedef kitlesini 17-25 yaş arası gençler olarak belirlemiştir.

Bu amaçlar çerçevesinde, hak edenlere karşılıklı burs yardımları, iş yapma becerilerini geliştirmek için staj olanakları, girişimciliğe yönlendirmek için mikro kredi programları ve üretkenlik ve sorumluluk esasıyla proje finansmanı uygulamalarını hedefleri arasında göstermektedir.

2009 yılı itibarıyla, 20.000 üzerinde Toplum Gönüllüsü genç vardır ve çoğunluğu üniversite kulüpleri/toplulukları olmak üzere Türkiye'de 103 birim olarak örgütlenmiştir.