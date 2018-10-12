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Hadi ipucu sorusu: 'Dollar' isimli köpeği olan çizgi film karakteri kimdir? 12 Ekim 12.30 Hadi ipucu

'Dollar' isimli köpeği olan çizgi film karakteri, Hadi ipucu sorusu olarak soruldu. Hadi ekibi tarafından yayınlanan ipucu sorusu bugün saat 12.30'daki yarışmaya katılacak yarışmacılar tarafından araştırılıyor. İşte Hadi ipucu sorusu için, 'Dollar' isimli köpeği olan çizgi film karakteri kimdir? Hangi çizgi film karakterinin 'Dollar' isimli köpeği vardır?

12.10.2018 - 09:43 | Güncelleme:

'Dollar' isimli köpeği olan çizgi film karakteri, Hadi için ipucu sorusu olarak, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. Son soruyu da bilen yarışmacılar arasında büyük ikramiye bölüştürülüyor. Bugün saat 12.30'daki yarışma için Hadi'de ipucu sorusu olarak, Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş işaret edildi. İşte Hadi ipucu sorusu 'Dollar' isimli köpeği olan çizgi film karakteri kimdir? Hangi çizgi film karakterinin 'Dollar' isimli köpeği vardır?

HADİ İPUCU: 'DOLLAR' İSİMLİ KÖPEĞİ OLAN ÇİZGİ FİLM KARAKTERİ KİMDİR?

'Dollar' isimli köpeği olan çizgi film karakteri Richie Rich'tir.

RİCHİE RİCH DETAYLARI

Harvey Comics'in çizgi roman karakteri olan Richie Rich 1994 yılında aksiyon filmi olmuştur. Donald Petrie yönettiği filmin, baş karakteri ise Macaulay Culkin oldu. Edward Herrmann, Michael McShane, Christine Ebersole, Jonathan Hyde, ve John Larroquette ise, destekleyici rollerde hizmet ettiler Reggie Jackson, Claudia Schiffer ve Ben Stein minyatür rollerde görünür. Culkin'in kardeşi, Rory Culkin Richie Rich'de biraz rol aldı. 1998 yılında ise Richie Rich Mutlu Noeller Diler adlı ikinci filmi çıktı. fakat filmde Macaulay Culkin oynamadı. Sinemalarda da, o yıl bir de Wile E. Coyote ve Road Runner çizgi ile gösterilmiştir. Richie Rich bir çocuk aktör olarak Macaulay Culkin'in son filmi oldu.

 

 

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