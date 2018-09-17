Hadi sorusu için ipucu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. Bu akşam yapılacak Hadi'de ipucu sorusu olarak, Hyde Park işaret edildi. Peki Hyde Park nerede?

HADİ İPUCU: HYDE PARK NEREDE?

Hyde Park, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kraliyet Parkları'nın en büyüğüdür.

Bitişiğindeki Kensington Bahçeleri'150 hektarlık bir alanı kaplar.Bahçeler bölümünde kral Alex adına heykel koyulup , park bölümünde de "Su" olarak bilinen bir gölü içine alır.Parkın Marble Arch'a yakın kuzeydoğu köşesinde ise, çok eskiden beri sokak hatiplerinin serbest konuşma yeri olarak bilinen Speakers' Corner bulunur. Dünyada bilinen en büyük parklardan biridir.

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