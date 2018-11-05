Hadi ipucu sorusu, 5 Kasım saat 20.30'daki yarışma öncesi en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Hadi'nin Instagram hesabından Hadi ipucu sorusu paylaşıldı. Peki; Hadi ipucu 5 Kasım sorusunun cevabı nedir? İşte, Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 5 KASIM

Hadi'nin Instagram hesabından Hadi ipucu sorusu olarak şu soru soruldu:

Bu akşamın ipucu Mors alfabesinden geliyor. Mors alfabesi için iki çeşit sinyalin farklı kombinasyonlarının harfleri, sayıları ya da noktalama işaretlerini oluşturduğu bir haberleşme dilidir diyebiliriz. Peki mors alfabesinde kullanılan iki işaret nedir biliyor muyuz? Böylece mors alfabesi dışında olanı rahatça bulabiliriz...

MORS ALFABESİNDE KULLANILAN İKİ İŞARETE NE DENİR?

Mors alfabesinde kullanılan iki çizgi nokta ve çizgidir.

HADİ İPUCU CEVABI: NOKTA ve ÇİZGİ

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