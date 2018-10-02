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Hadi ipucu sorusu: Temas edilmeden, manyetik dalgaların elle yönlendirilmesiyle çalınan müzik aleti nedir?

Manyetik dalgaların elle yönlendirilmesiyle çalınan müzik aleti, Hadi ipucu sorusu olarak duyuruldu. Hadi ipucu sorusu, bu akşam saat 20.30'daki yarışmaya katılacak yarışmacılar tarafından araştırılıyor. İpucu bu akşam yapılacak müzik gecesinden geldi. İşte Hadi ipucu sorusu için temas edilmeden, manyetik dalgaların elle yönlendirilmesiyle çalınan müzik aleti nedir?

02.10.2018 - 15:10 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu, bu akşam yapılacak müzik gecesi için manyetik dalgaların elle yönlendirilmesiyle çalınan müzik aleti olarak, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak Hadi'de ipucu sorusu için, manyetik dalgaların elle yönlendirilmesiyle çalınan müzik aleti işaret edildi. Temas edilmeden, manyetik dalgaların elle yönlendirilmesiyle çalınan müzik aleti nedir?

HADİ İPUCU: TEMAS EDİLMEDEN, MANYETİK DALGALARIN ELLE YÖNLENDİRİLMESİYLE ÇALINAN MÜZİK ALETİ NEDİR?

Theremin ilk elektronik ve çalarken temas gerekmeyen müzik aletidir. İsmini mucidi olan Rus Profesör Leon Theremin'den alır, 1928'de mucidi tarafından patenti de alınmıştır. Gerçek adı Termenvox veya Aetherphone'dur. Daha sonra İngilizceleşerek zamanla "Theremin" adını almıştır. Kontrolü iki metal anten arasında sağlanır, bu antenler aleti çalan kişinin ellerinin pozisyonunu algılarlar. Bir el ile titreşim dalgaları gönderilir, diğer el ile de sesin şiddeti ayarlanır. Theremin ürkütücü sesler ile birleşik bir alettir. Elektrik sinyalleri Theremin üzerinde büyütülür ve bağlı olan hoparlörlere gönderilir.

Theremin sanat müziklerinde ve rock gibi popüler müziklerde de kullanılır.

THEREMİN'İN BAZI KULLANICILARI

Bud Averill (189?-1957)
Lucie Bigelow Rosen (1890-1968)
Jean Ven Robert Hal (1970-hayatta)
Samuel Hoffman (1903-1967)
Clara Rockmore (1911-1998)
Jimmy Page (1944-hayatta)
Jean Michel Jarre (1948-hayatta)
Eric Ross (1948-hayatta)
Bruce Woolley (1953-hayatta)
Peter Pringle (1954-hayatta)
Pekkanini (1952-hayatta)
Barbara Buchholz (1959-2012)
Vincenzo Vasi (1964-hayatta)
Lydia Kavina (1967-hayatta)
Masami Takeuchi (1967-hayatta)
Dalit Warshaw (1974-hayatta)
Pamelia Kurstin (1976-hayatta)
Randy George (1978-hayatta)
Carolina Eyck (1987-hayatta)
Gak Sato (1969-hayatta)
H. Whipple Abbott
Lana Aksyonova
Dorit Chrysler
Charlie Draper
Rom Chiaki
Darryl Kubian
Charles Richard Lester
Shueh-li Ong
Armen Ra
Kip Rosser

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