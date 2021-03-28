"GERÇEKÇİ OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda doğallıyla genç kızlara örnek olmak istediğini açıklamıştı.

YouTube kanalında 'Olsun' şarkısı için röportaj veren Hadise, gerçekçi olmaya önem verdiğini de ifade etmişti.

"Ben nasılsam, her anlamda öyle gözükmek istiyorum" diyen ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:

Mesela çok photoshop seven bir insan değilimdir. Ben 35 yaşında bir kadınım ve her şeyimle kendimi seviyorum. Kırışıklıklar da olacaktır, yorgunluklar da gözükecektir yüzümüzde...

Tabii ki gerektiği anlarda herkes minimal bir photoshop yapıyordur ama ben tercih etmiyorum. Çünkü kendimi olduğum gibi çok seviyorum ve böyle olmak istiyorum. Gerçekçi olmak şu dönemde çok önemli.