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        Haberler Müzik Hadise, yeni şarkısını böyle tanıttı

        Hadise, yeni şarkısını böyle tanıttı

        Hadise, 21 Ocak'ta yayımlayacağı şarkısı 'Fırtınam' için iddialı pozlar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 17:14 Güncelleme: 15.02.2025 - 17:14
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        Yeni şarkısını böyle tanıttı
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        Şarkıları kadar son dönemde iddialı sahne kıyafetleriyle konuşulan Hadise, yeni şarkısı 'Fırtınam'ın tanıtımı için birbirinden iddialı pozlar verdi.

        21 Ocak'ta yayınlayacağı şarkı için kamera karşısına geçen Hadise, şarkısının duyurusunu fotoğraflarıyla duyurdu.

        Hadise, bu fotoğrafını da; "Bu gidişin dönüşü yok..." mesajıyla yayımlamıştı.

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        #hadise
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