Hafsanur Sancaktutan'dan yeni paylaşım! Ünlü oyuncunun kombini eleştiri oklarının hedefi oldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafsanur Sancaktutan'dan yeni paylaşım! Ünlü oyuncunun kombini eleştiri oklarının hedefi oldu!

Son olarak Disney Plus ekranlarında yayınlanan Dünyayla Benim Aramda adlı dizide boy gösteren Hafsanur Sancaktutan, şimdilerde Darmaduman dizisinde rol alıyor. Ünlü isim başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Sancaktutan, son olarak sosyal medya hesabında yayınladığı gönderiler ile adından söz ettirdi.

ABONE OL
  • Hafsanur Sancaktutan'dan yeni paylaşım! Ünlü oyuncunun kombini eleştiri oklarının hedefi oldu!

    Darmaduman adlı dizide izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan,  klasik bir ceket ve kot bir etek tercih ettiği kombiniyle çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Güzel oyuncunun kombini eleştiri oklarının hedefi oldu.
  • Hafsanur Sancaktutan'dan yeni paylaşım! Ünlü oyuncunun kombini eleştiri oklarının hedefi oldu!

    Dünyayla Benim Aramda dizisindeki sahneleriyle ilgili 'Yalnızca mesleğimi yapıyorum'' şeklinde açıklama yapan Hafsanur Sancaktutan şimdilerde Darmaduman adlı dizide Derin karakterini canlandırıyor. 
  • Hafsanur Sancaktutan'dan yeni paylaşım! Ünlü oyuncunun kombini eleştiri oklarının hedefi oldu!

    Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Hafsanur Sancaktutan, bir süredir Kasaba Doktoru'nun başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş aşk yaşıyor.
  • Hafsanur Sancaktutan'dan yeni paylaşım! Ünlü oyuncunun kombini eleştiri oklarının hedefi oldu!

    Sık sık verdiği pozlarla gündem olan ünlü oyuncu, bu sefer yaptığı kombinle olumsuz eleştiriler aldı. 
  • Hafsanur Sancaktutan'dan yeni paylaşım! Ünlü oyuncunun kombini eleştiri oklarının hedefi oldu!

    Hafsanur Sancaktutan'ın gönderisine, "Kötü bir kombin", "Neden kendine bunu yaptın?", "Kötü giyiniyorsun" gibi yorumlar geldi.
  • Hafsanur Sancaktutan'dan yeni paylaşım! Ünlü oyuncunun kombini eleştiri oklarının hedefi oldu!

    İşte Hafsanur Sancaktutan'ın eleştiri yağmuruna tutulan gönderileri...
  • Hafsanur Sancaktutan'dan yeni paylaşım! Ünlü oyuncunun kombini eleştiri oklarının hedefi oldu!
  • Hafsanur Sancaktutan'dan yeni paylaşım! Ünlü oyuncunun kombini eleştiri oklarının hedefi oldu!
  • Hafsanur Sancaktutan'dan yeni paylaşım! Ünlü oyuncunun kombini eleştiri oklarının hedefi oldu!
  • Hafsanur Sancaktutan'dan yeni paylaşım! Ünlü oyuncunun kombini eleştiri oklarının hedefi oldu!
  • Hafsanur Sancaktutan'dan yeni paylaşım! Ünlü oyuncunun kombini eleştiri oklarının hedefi oldu!
  • Hafsanur Sancaktutan'dan yeni paylaşım! Ünlü oyuncunun kombini eleştiri oklarının hedefi oldu!
  • Hafsanur Sancaktutan'dan yeni paylaşım! Ünlü oyuncunun kombini eleştiri oklarının hedefi oldu!
  • Hafsanur Sancaktutan'dan yeni paylaşım! Ünlü oyuncunun kombini eleştiri oklarının hedefi oldu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.