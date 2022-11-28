Hafsanur Sancaktutan'dan yeni paylaşım! Ünlü oyuncunun kombini eleştiri oklarının hedefi oldu!

Darmaduman adlı dizide izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, klasik bir ceket ve kot bir etek tercih ettiği kombiniyle çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Güzel oyuncunun kombini eleştiri oklarının hedefi oldu.