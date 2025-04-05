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        Haberler Bilgi Ekonomi Hafta sonu altın fiyatları 5 Nisan 2025: Altın fiyatlarında gerileme! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında gerileme! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 5 Nisan 2025 Cumartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Altın yatırımcısı yükselişin ardından gelen düşüşle telaşlanmaya başlamıştı. Çin'in ABD'ye yüzde 34 oranında tarife uygulama kararı ve Dünya Ticaret Örgütü'ne dava açması altını pozitif etkiledi. Ancak dün akşam saatlerine doğru altın yeniden gerilemeye başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 5 Nisan 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 07:59 Güncelleme: 05.04.2025 - 07:59
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        1

        Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediğinden değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alım-satım yapılıyor. Çin, ABD'ye yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulama kararı aldı ve ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet edip dava açtı. Bu gelişme sonrası altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Risk algısının artması, dev ekonomilere sahip ülkelerin restleşmesi altına prim yaptırdı. Kısa süre sonar ise pozitiflik yerini negatifliğe bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının değişmeyeceğini açıklaması altına satış getirdi. İşte, 5 Nisan 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.709,52

        Satış: 3.710,58

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.036,34

        Satış: 3.040,14

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.935,23

        Satış: 6.066,80

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 23.740,90

        Satış: 24.192,97

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 24.826,00

        Satış: 25.272,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 11.833,36

        Satış: 12.133,59

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 23.740,90

        Satış: 24.192,97

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 25.377,91

        Satış: 26.019,72

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.078,85

        Satış: 3.019,41

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.473,63

        Satış: 3.697,22

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 61.683,00

        Satış: 63.229,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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