Altın fiyatlarında gerileme! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 5 Nisan 2025 Cumartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Altın yatırımcısı yükselişin ardından gelen düşüşle telaşlanmaya başlamıştı. Çin'in ABD'ye yüzde 34 oranında tarife uygulama kararı ve Dünya Ticaret Örgütü'ne dava açması altını pozitif etkiledi. Ancak dün akşam saatlerine doğru altın yeniden gerilemeye başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 5 Nisan 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediğinden değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alım-satım yapılıyor. Çin, ABD'ye yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulama kararı aldı ve ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet edip dava açtı. Bu gelişme sonrası altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Risk algısının artması, dev ekonomilere sahip ülkelerin restleşmesi altına prim yaptırdı. Kısa süre sonar ise pozitiflik yerini negatifliğe bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının değişmeyeceğini açıklaması altına satış getirdi. İşte, 5 Nisan 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.709,52
Satış: 3.710,58
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.036,34
Satış: 3.040,14
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.935,23
Satış: 6.066,80
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 23.740,90
Satış: 24.192,97
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 24.826,00
Satış: 25.272,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 11.833,36
Satış: 12.133,59
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 23.740,90
Satış: 24.192,97
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 25.377,91
Satış: 26.019,72
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.078,85
Satış: 3.019,41
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.473,63
Satış: 3.697,22
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 61.683,00
Satış: 63.229,00