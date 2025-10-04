İl il hava durumu tahminleri: Hafta sonu hava nasıl olacak?
İl il hava durumu tahminleri gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji tahminlerine göre, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Peki, 4 Ekim Cumartesi hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında hava durumu merak ediliyor. Tahminlere göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşüşe devam etmesi bekleniyor. Peki, 4 Ekim Cumartesi bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde (Cuma) Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İSTANBUL 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA 14°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı
İZMİR 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı