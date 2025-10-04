Habertürk
Habertürk
        HAFTA SONU HAVA DURUMU: 4 Ekim Cumartesi bugün hava nasıl? MGM ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu

        İl il hava durumu tahminleri: Hafta sonu hava nasıl olacak?

        İl il hava durumu tahminleri gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji tahminlerine göre, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Peki, 4 Ekim Cumartesi hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 00:23 Güncelleme: 04.10.2025 - 00:25
        1

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında hava durumu merak ediliyor. Tahminlere göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşüşe devam etmesi bekleniyor. Peki, 4 Ekim Cumartesi bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        2

        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde (Cuma) Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        3

        İSTANBUL 15°C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANKARA 14°C, 23°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı

        İZMİR 15°C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

