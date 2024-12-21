Hafta sonu hava nasıl olacak? 21 Aralık İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu
Hafta sonunun gelişiyle dışarıda planı olan kişiler tarafından hava durumuna ilişkin sorgulamalar başladı. Hava durumu tahminleri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Meteoroloji'nin son raporlarına göre, birçok ilde yağışlı ve soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Yağışların etkisiyle uyarılar artarken, Türkiye genelinde bugün için yeni açıklamalar yapıldı. İşte 21 Aralık Cumartesi İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Aralık Cumartesi günü için uyarılarda bulundu. Bugün özellikle sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İstanbul ve çevresinde soğuk hava dalgası kendini hissettirmeye devam edecek. İşte 21 Aralık Cumartesi günü güncel hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ile Bursa, Hakkari, Şırnak çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere gece saatlerinden sonra Çanakkale, İzmir ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
21 ARALIK İSTANBUL HAVA DURUMU
Cumartesi günü İstanbul’da hava 14 derece olacak. Sabah saatlerinde yağış olabilir.
21 ARALIK İZMİR HAVA DURUMU
Cumartesi günü İzmir’de hava 17 derece olacak. Sabah saatlerinde ve 16.00 -17.00 civarında yağış olabilir.
21 ARALIK ANKARA HAVA DURUMU
Cumartesi günü Ankara’da hava 6 derece olacak.