Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu!
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den gelen son hava durumu raporuna göre hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 derece üzerinde olacak. Akdeniz Bölgesi'nde güneşli hava hakim olacak. Ege Bölgesi'nin bazı bölgelerinde bulutlu hava etkisini gösterecek. Peki İstanbul, Ankara, İzmir'de 24-25 Şubat hava durumu nasıl olacak, yağış var mı, kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hava durumu ile ilgili güncel duyurular geliyor. Hafta sonu için plan yapanlar 24-25 Şubat 2024 hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Cumartesi ve Pazar bazı illerimizde sağanak yağış görülürken bazı illerimizde güneşli hava hakim olacak. İşte hafta sonuna ilişkin Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu raporu
HAFTA SONU HAVA DURUMU RAPORU
İstanbul’da parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis olabilir.
Ankara’da bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
İzmir’de bölge geneli parçalı ve az bulutlu görülürken İzmir ve Balıkesir kıyıları sağanak yağışlı geçebilir.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de kar yağışının ne zaman olacağı henüz belli değil. Konuya ilişkin güncel bilgiler MGM’nin resmi sitesinden takip ediliyor.