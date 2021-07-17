İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 17 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 17 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi

17 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Topkapı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.07.2021 08:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah,Soğütlüçeşme Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.07.2021 09:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 17 TEMMUZ