Ölümsüzlük için henüz bir hap geliştirilmedi ama doğru bir diyet ve düzenli egzersiz sayesinde ömrünüze ömür katmak elinizde...

Daily Mail'de yer alan habere göre; egzersiz için harcanılan dakikalar hayatınıza 10 yıl katabilir. Westmead Enstitüsündeki araştırmacılar 1.500'den fazla yetişkinle görüşmeler yaptı. Sonuçlara göre egzersiz yapanların birtakım hastalıklardan korunduğu tespit edildi. Uzmanlar, sağlıklı olabilmek için haftada en az üç gün egzersiz yapmak gerektiğine dikkat çekti.

Uzmanlar, haftada yaklaşık 600 dakikalık orta şiddetli egzersiz yapan kişilerin inme, kalp hastalığı, kanser ve diyabete yakalanma risklerinin iki kat azaldığını söyledi.

Sydney Üniversitesi'nden Doç. Dr. Bamini Gopinath, yüksek düzeyde fiziksel aktivitenin, hayatta kalma olasılığını 10 yıldan daha uzun süre artırdığını belirtti. Gopinath, Dünya Sağlık Örgütü'nün her bir birey için haftada en az 600 dakika fiziksel aktivite önerdiğini sözlerine ekledi.

Bu da bir haftada dört gün 150 dakikalık tempolu yürüyüşe ya da 75 dakikalık koşuya eşdeğer.

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