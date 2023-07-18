Haftalardır görünmüyor: Çin Dışişleri Bakanı nerede?
Üç haftayı süredir kamuoyu önüne çıkmayan Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang'in nerede olduğu merak konusu oldu.
ABD ile ilişkileri onarmaya yönelik temaslarda bulunan Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, diplomatik çabalarına rağmen üç haftayı aşkın bir süredir kamuoyunun karşısına çıkmadı.
Eski Washington büyükelçisi olarak Qin'in ABD yetkilileri tarafından yapılacak bir dizi üst düzey ziyarette kilit bir rol oynaması bekleniyordu.
Ancak kameraların karşısına son çıkışı, 25 Haziran'da Sri Lankalı muadili ile Pekin'de yaptığı görüşmeydi. Temmuz ayı başlarında Çinli yetkililerin Hazine Bakanı Janet Yellen ile veya iklim elçisi John Kelly'nin ziyaretlerine katılmadı.
ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin geçtiğimiz Ağustos ayında Tayvan'ı ziyaret etmesinden sonra, iki ülke arasındaki tüm üst düzey temaslar yaklaşık bir yıl süreyle askıya alınmıştı bu yüzden bu ziyaretler özellikle önemli hale geldi.
Temmuz ayı başlarında Çinli yetkililer, plan değişikliği için bir neden göstermeden üst düzey AB yetkilisi Josep Borrell'in planladığı bir ziyareti de iptal ettiler.
Geçen hafta Endonezya'daki ASEAN Zirvesi'ne katılması beklenen Qin'in sağlık nedenlerinden dolayı zirveye katılamayacağı ifade edildi, ancak durumuna ilişkin ayrıntı verilmedi.