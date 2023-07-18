Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Haftalardır görünmüyor: Çin Dışişleri Bakanı nerede?

        Üç haftayı süredir kamuoyu önüne çıkmayan Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang'in nerede olduğu merak konusu oldu.

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD ile ilişkileri onarmaya yönelik temaslarda bulunan Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, diplomatik çabalarına rağmen üç haftayı aşkın bir süredir kamuoyunun karşısına çıkmadı.

        2

        Eski Washington büyükelçisi olarak Qin'in ABD yetkilileri tarafından yapılacak bir dizi üst düzey ziyarette kilit bir rol oynaması bekleniyordu.

        3

        Ancak kameraların karşısına son çıkışı, 25 Haziran'da Sri Lankalı muadili ile Pekin'de yaptığı görüşmeydi. Temmuz ayı başlarında Çinli yetkililerin Hazine Bakanı Janet Yellen ile veya iklim elçisi John Kelly'nin ziyaretlerine katılmadı.

        4

        ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin geçtiğimiz Ağustos ayında Tayvan'ı ziyaret etmesinden sonra, iki ülke arasındaki tüm üst düzey temaslar yaklaşık bir yıl süreyle askıya alınmıştı bu yüzden bu ziyaretler özellikle önemli hale geldi.

        5

        Temmuz ayı başlarında Çinli yetkililer, plan değişikliği için bir neden göstermeden üst düzey AB yetkilisi Josep Borrell'in planladığı bir ziyareti de iptal ettiler.

        6

        Geçen hafta Endonezya'daki ASEAN Zirvesi'ne katılması beklenen Qin'in sağlık nedenlerinden dolayı zirveye katılamayacağı ifade edildi, ancak durumuna ilişkin ayrıntı verilmedi.

        7

        Sosyal medyada ve haberlerde Qin'in nerede olduğu merak ediliyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #çin
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Suudi Arabistan ile 5 anlaşma imzalandı
        Suudi Arabistan ile 5 anlaşma imzalandı
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Ronaldo'dan Türkiye Ligi açıklaması!
        Ronaldo'dan Türkiye Ligi açıklaması!
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        Yıllık ücreti belli oldu
        Yıllık ücreti belli oldu
        Benzinli mi, dizel mi?
        Benzinli mi, dizel mi?
        WMO'dan sıcaklık uyarısı: Rekor kırabilir!
        WMO'dan sıcaklık uyarısı: Rekor kırabilir!
        Kim ne kadar GSS primi ödeyecek?
        Kim ne kadar GSS primi ödeyecek?
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        İngiltere'de "iş garantisi olmayan" bölümlere kısıtlama
        İngiltere'de "iş garantisi olmayan" bölümlere kısıtlama
        İskoçya tarihinde en büyük toplu balina ölümü
        İskoçya tarihinde en büyük toplu balina ölümü
        Yangınları söndürme çalışmaları sürüyor
        Yangınları söndürme çalışmaları sürüyor
        Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
        Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
        Bakan Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Wanda'dan sağlığı için flaş açıklama!
        Wanda'dan sağlığı için flaş açıklama!
        Buruk duyurdu: Bizimle kalacaklar
        Buruk duyurdu: Bizimle kalacaklar
        Özbek'ten tepki, Fenerbahçe'den yanıt!
        Özbek'ten tepki, Fenerbahçe'den yanıt!
        'Kara koyun' mesajı milyonlara ulaşmıştı...
        'Kara koyun' mesajı milyonlara ulaşmıştı...