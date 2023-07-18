Haftalardır görünmüyor: Çin Dışişleri Bakanı nerede?

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ABD ile ilişkileri onarmaya yönelik temaslarda bulunan Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, diplomatik çabalarına rağmen üç haftayı aşkın bir süredir kamuoyunun karşısına çıkmadı.

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Eski Washington büyükelçisi olarak Qin'in ABD yetkilileri tarafından yapılacak bir dizi üst düzey ziyarette kilit bir rol oynaması bekleniyordu.