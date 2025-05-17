haftanın kitapları

NE YEDİYSEM OYUM

(Oğul Türkkan)



Gastronomi merakıyla şehir şehir gezmiş Oğul Türkkan’ın, kendi bilgi dünyasından damıttıklarıyla bizi hem yerel mutfaklarımız hem de dünyanın farklı mutfakları arasında bir tura çıkardığı yeni kitabı Ne Yediysem Oyum, Mundi etiketiyle raflarda! Bir ayağı burada bir ayağı Avrupa’da olan birinin sofrası neye benzerdi? Fransa’da doğmuş, Ankara’da büyümüş, Türkkan bu sorunun cevabını arıyor! Kitap, bilgiçlik taslayan bir “gurmelik” kitabı değil, hakikaten ne yediyse o olduğuna inanan, onu o yapan iki kültür dünyasını da sofrasına taşıyan bir yeme içme sevdalısının, bu sevdayı başkalarıyla paylaşmak için yarattığı bir kitap... Ne Yediysem Oyum’da Türkkan, kendi bilgi dünyasından damıttıklarıyla okuru hem yerel mutfaklarımız hem de dünya mutfakları arasında bir tura çıkaracak ve sadece bildiklerini anlatmakla kalmayacak, okuru yemek üstüne düşündürecek birçok soruyu da akla düşürecek.