Hafter'e bir darbe daha! Sağ kolu General Tantoush yakalandı - Haberler

DHA

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in en önemli generallerinden olarak bilinen Ömer Tantoush, Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri tarafından yakalandı.



Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi UMH ordusu karşısında aldığı üst üste yenilgilere bir yenisi daha eklendi.

Hafter'in en önemli generallerinden olarak bilinen Ömer Tantoush, saklandığı Verşifana bölgesindeki bir evde, UMH birlikleri tarafından yakalandı. General Ömer Tantoush, Hafter'e bağlı birliklerin Batı Operasyon Odası'nın komutanıydı.