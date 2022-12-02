Haiti'de çete saldırısında 12 kişi yakılarak öldürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Amerika
ABONE OL

Haiti'de çete saldırısında 12 kişi yakılarak öldürüldü

Kuzey Amerika ülkesi Haiti'de, silahlı bir çetenin kasabaya düzenlediği saldırıda 12 kişi yakılarak öldürüldü, birçok ev ateşe verildi

Haiti'de çete saldırısında 12 kişi yakılarak öldürüldü
Haiti'de çete saldırısında 12 kişi yakılarak öldürüldü
0:00 / 0:00
AA

Kuzey Amerika'nın Karayipler bölgesinde bulunan Haiti'de, silahlı bir çetenin yaptığı saldırı sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda ev ateşe verildi.

AA'nın ülke basınından aktardığı habere göre, başkent Port-au-Prince'nin Source Matelas kasabasında silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, "Village de Dieu" çetesinin kasabaya saldırdığını, 12 kişinin öldürülmesinin yanı sıra birçok evin ateşe verildiğini bildirdi.

Source Matelas Belediye Başkanı Jeanson Guillaume, basına yaptığı açıklamada, halkın büyük korku içinde olduğunu belirterek "Eşkıyalar, birkaç gün önce polis ve çevredekiler tarafından kovalandıktan sonra bölgeye döndü. Bu sabah çok sayıda yanmış ceset bulduk." ifadesini kullandı. Görgü tanıklarına göre biri kadın 12 kişi yakılarak öldürüldü.

500'Ü AŞKIN KİŞİ ÖLDÜ

Ülkede silahlı grupların çatışması nedeniyle nisandan bu yana 500'den fazla kişi yaşamını yitirirken 3 bini aşkın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk; Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, yine aynı yıl ağustosta meydana gelen ve 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son bir yılda önemli ölçüde derinleşti.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açmıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rapor: ABD’de orduya güven yüzde 50’nin altında
DÜNYA ABD’de orduya güven yüzde 50’nin altında
Macaristan ile Ermenistan arasında diplomatik ilişki yeniden kuruldu
DÜNYA Macaristan ile Ermenistan'dan diplomasi adımı
Fransa lideri Macron'un Beyaz Saray ziyaretinin ardından iki ülke 'yakın müttefiklik' vurgusu yaptı
DÜNYA ABD ve Fransa'dan 'iş birliği' vurgusu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın İsveç kanalında yayını terk etti
DÜNYA Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın İsveç kanalında yayını ...
Litvanya'da bir Rus diplomat "istenmeyen kişi" ilan edildi
DÜNYA Litvanya'da Rus diplomat "istenmeyen kişi" ilan ...
NATO, Ukrayna'ya Patriot sisteminin konuşlanmasına henüz karar verilmediğini duyurdu
DÜNYA NATO'dan kritik 'Patriot' açıklaması
Biden, dönemindeki ilk devlet ziyaretini yapan Macron'u resmi törenle karşıladı
DÜNYA Macron Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı, ...
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Bence Putin ile müzakere mümkün
DÜNYA Macron: Bence Putin ile müzakere mümkün
Everest küçülüyor mu? Hava basıncı Everest Dağı’nı küçültüyor!
DÜNYA Everest Dağı küçülmeye mi başladı?
Rusya: NATO Ukrayna'daki savaşı uzatıyor
DÜNYA Rusya: NATO Ukrayna'daki savaşı uzatıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.