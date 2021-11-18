"HER ŞEY ÇOK ANİ GELİŞTİ"

Sunucu, koronavirüsü atlatmasının ardından son sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ural, şu ifadeleri kullanmıştı:

Şaşkın ve hafif paralizeyim... Hayat her saniye hepimize sormadan binbir türlü dert, sıkıntı veriyor muhakkak. Tüm insanlar için zor bir sınav bu... Dağıtımı yaparken yaş, boy, kilo, kariyer, tahsil, güç kuvvet, şöhret vs. herhangi bir kriter yok. Ne kadar yaşanmışlığın olursa olsun son saniyeye kadar bilmediklerimizi yaşayıp, öğrenmeye devam edeceğiz. Bu bir döngü... Fazla da uzatmak istemiyorum ama şu süreçte bana olan istisnasız ilgi alaka, samimi sevgi, sahip çıkma çabanız... Bana, aileme bunu hissettirmeniz hakikaten tarifsiz, anlatılamaz bir velinimet. Sizlerin bu süreçte verdiğiniz desteğe kendimi olabildiğince özet ifade etmek istedim.