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Hakim, savcı ve avukatlara bedelli askerlik müjdesi! Hakim, savcı ve avukatlar bedelli askerliği ne zaman yapacak?

Bedelli askerlik süreci başladıktan sonra çeşitli meslek gruplarının 21 günlük zorunlu askerlik eğitimlerini tamamlayacakları zamanla ilgili talepleri olmuştu. Bu taleplerin içerisine hakim, savcı ve avukatlar da eklendi. Hakim, savcı ve avukatların bedelli askerlikteki 21 günlük zorunlu eğitimi adli tatilde yapmak için talep geldi. İşte son gelişmeler...

10.10.2018 - 14:56 | Güncelleme:

Hakim, savcı ve avukatlar bedelli askerlik için "zaman" talebinde bulunuyor. Konu Adalet Bakanı Abdulhamit Bakan Gül, tarafından Milli Savunma Bakanlığı'na yazılı taleple iletildi. Talepte hakim, savcı ve avukatların adli tatilde 21 günlük zorunlu askerlik eğitimlerini tamamlamalarını içeriyor. Konuyla ilgili son gelişmeler haberimizde.

BAKAN GÜL BEDELLİ ASKERLİK İÇİN DEVREYE GİRDİ

Hakim ve savcıların bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilmeleri ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'na yazılı talepte bulunduklarını da anlatan Adalet Bakanı Abdulhamit Bakan Gül, "Hakim, savcıların bedelli askerlikle ilgili adli tatilde bu haklarını kullanmaları için bir talepleri oldu. Biz de Milli Savunma Bakanlığı'na bu yöndeki talebimizi ilettik. Hakim, savcılarımızın, avukatlarımızın, adli tatille bedelli askerliklerini yapması hususunda talebimizi hem yazılı hem şifahi olarak ilettik. Milli Savunma Bakanımız da bu konuda her türlü desteği vereceklerini ifade etiller. Buna göre inşallah hakim, savcı ve avukat arkadaşlarımız adli tatilde bedelli askerlik yapma imkanına kavuşacaklar" dedi.

CHP'Lİ ANTMEN'DE AVUKATLAR İÇİN KANUN TEKLİFİ VERDİ

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, bedelli askerlik için başvuran avukatların 21 günlük temel askerlik eğitimlerini adli tatilde tamamlayabilmeleri için harekete geçti. Antmen'in Meclis Başkanlığı'na verdiği kanun teklifi yasalaşırsa bedelli askerlik yapacak avukatlar, bağlı bulundukları askerlik şubesine başvurarak, 21 günlük süreyi adli tatilde yapabilecek. Antmen, kanun teklifinde avukatların, yargılamanın temel aktörleri ve savunmanın temsilcilerini olduğunu belirterek, "Hem kutsal savunma hakkı hem de yasal süreçlerin tamamında adeta bel kemiği olan avukatların iş yükü düşünüldüğünde zamanın ve zaman kaybının sadece avukatlar için değil; en başta vatandaşlarımız açısından ne türlü mağduriyetlere yol açacağı fark edilecektir" dedi.

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