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Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığındaki Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 7, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 üyenin seçilmesiyle yeniden belirlenen Kurulun yeni dönemi dolayısıyla Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Gül başkanlığındaki Kurul üyeleri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Bakan Gül'ün mozoleye çiçek bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Gül ve Kurul üyeleri, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Abdulhamit Gül, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Hakimler ve Savcılar Kurulunun yeni döneminin ilk günü vesilesiyle huzurunuzda bulunuyoruz. Emanetiniz olan Cumhuriyetimizin 100. yılına milletçe emin adımlarla yürürken, aziz milletimiz adına karar veren yargının bağımsızlık ve tarafsızlık vasıflarına özenle sahip çıkıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, bağımsız ve tarafsız yargı sistemi, hukukun üstünlüğüne inanan adalet teşkilatı ve insan haklarına dayalı hukuk düzeni ile muasır medeniyetlerin üzerine çıkma hedefine emin adımlarla yürümektedir.

Bu düşüncelerle zatıalinizi ve adalet dağıtma yolunda hayatını kaybeden şehit yargı mensuplarımızı rahmetle anıyor, Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun ülkemiz ve milletimiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum."

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