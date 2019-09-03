İçişleri Bakanlığın'dan yapılan açıklamada, " Hakkari İl Jandarma Komutanlığıca Hakkari İli Kazan Vadisinde gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Etkisiz hale getirilen teröristlerin;
01 Haziran 2019 tarihinde Hakkari İli Aslankapanı bölgesinde, Asb.Kd,Çvş. Ercan SANCA ve J.Uzm.Çvş. Mehmet Sait BARIŞ'ın şehit edilmesi,
28 Haziran 2019 tarihinde Hakkari İli Doğanlı bölgesinde, J.Tğm.Güngör DOLUNAY'ın şehit edilmesi,
26 Ağustos 2019 tarihinde Hakkari İli Doğanlı bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirilen Mayın/EYP yerleştirilmesi olaylarının failleri arasında oldukları tespit edilmiştir." denildi.
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