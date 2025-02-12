Hakkari'de 3 E-Sınav Merkezi açıldı

Hakkari'de E-Sınav merkezlerinin sayısı ve kapasitesi artırılıyor. İl merkezi, Yüksekova ve Şemdinli'de kurulumu tamamlanan 3 salon daha hizmete alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Ölçme Değerlendirme Merkezinin yönetici ve personeliyle bir araya geldi. Yılmaz, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK), usta öğreticilik ve Açık Öğretim Kurumları Sınavları ile diğer protokol sınavlarının bu salonlarda yapabileceğini söyledi.

Çukurca'daki kursiyerlerin il merkezine, Derecik'tekilerin de Şemdinli'deki merkezlere başvurabileceğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın finans desteği ve Valimiz Sayın Ali Çelik'in destekleriyle MTSK, usta öğreticilik, Açık Öğretim Kurumları Sınavları ile diğer protokol sınavlarında, kağıt ve kalem kullanımına son veren, adayları işaretlemeyi unutma kaygısından kurtaracak olan E-Sınav salonlarının sayısını ilimizde artırmaya devam ediyoruz. İlimiz merkez ve Yüksekova'da ikincisi olmak üzere Şemdinli'de de ilk merkezimiz hizmet vermeye başladı. Bundan sonra adaylarımız il merkezine gelmeden, randevu sistemiyle ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde kurulan E-Sınav merkezinde sınava girerek, soruları elektronik ortamda yanıtlayabilecek."