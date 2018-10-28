Kırıkdağ köyü vadisi boyunca devam eden Beyaz Su Deresi’nin yağışlarla taşması sonucu meydana gelen sel büyük hasara yol açtı. Yağışların dinmesiyle harekete geçen İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle gün boyu çöken yolları onarmaya başladı.



Cilo Buzul Dağları eteklerinden başlayan Beyaz Su Deresi, bölgenin elektrik ihtiyacını karşılayan Özdemir Hidroelektrik Santrali’nde de büyük ölçüde tahrip oluştu. Bölgede yaşanan felaketin yaralarını sarmaya çalışan köy halkı, tahrip olan içme suyu şebeke hatlarını kendi imkânlarıyla onarmaya çalışıyor.

Hidroelektrik santralinde güvenlik personeli olarak çalışan Burhan Adıyaman, üç gün aralıksız yağan yağmur sonucu sel felaketi yaşadıklarını söyledi.Adıyaman, “Selden dolayı 7 mahallede büyük ölçüde tahribat var. Kente elektrik enerjisi dağıtan tek santral burası. Yağışlardan dolayı havuzlarımız kum ve çakılla dolmuş vaziyette. Birçok noktada tıkanma söz konusu. Selden dolayı kablolarımız ve ana C-1 boru hattımız toprak üzerine çıkmış. Bunlara rağmen kente elektik vermeye devam ediyoruz. Şu ana kadar kendi imkanlarımızla çalışıyoruz. Yollarımız tamamen kapanmış durumda. Havuzlarımıza dolan taş ve kumları temizleyemiyoruz. Bunun için bölgeye iş makinelerinin gelmesi gerekiyor. Yetkililerden havuzlarımızın temizlenmesi için yardım istiyoruz” diye konuştu.

Kerem Akdağ isimli vatandaş ise, yağışlardan dolayı oluşan selin tüm altyapı şebekelerini tahrip ettiğini belirterek, yol ve köprülerin tahrip olmasından dolayı kendi imkanlarıyla boruları köye ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Süleyman Adıyaman ise, köyün iki yakasını birleştiren köprünün selden dolayı yıkıldığını söyleyerek, “Evime gidemiyorum. Eşim ve çocuklarım yaylada. Büyük emeklerle ektiğim bahçem yok oldu. Çok mağdur olmuş durumdayız. Kış kapıda. Yetkililerden acil destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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