Hakkari'deki hava destekli operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava harekatı sonrası yapılan arama faaliyetlerinde teröristlere ait 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği ve 4 el bombasının ele geçirildiği belirtildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:"Hakkari Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Hava harekatı sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 M16 piyade tüfeği, 1 AK-47 piyade tüfeği ve 4 adet el bombası ele geçirildi."
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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