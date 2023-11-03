Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        11 yaşındaki Esra'ya 'cinsel istismar' suçlamasıyla yargılanan 3 kuzen beraat etti

        HAKKARİ'ninŞemdinli ilçesinin Oğlaklı köyünde, 7 yıl önce 3 kuzeninin tecavüzüne uğradıktan sonra uçurumdan atıldığı, daha sonra da intihar ettiği ileri sürülen 11 yaşındaki Esra Yücel olayı ile ilgili Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, tutuksuz yargılanan 3 sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 20:59 Güncelleme: 03.11.2023 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        11 yaşındaki Esra'ya 'cinsel istismar' suçlamasıyla yargılanan 3 kuzen beraat etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKKARİ'ninŞemdinli ilçesinin Oğlaklı köyünde, 7 yıl önce 3 kuzeninin tecavüzüne uğradıktan sonra uçurumdan atıldığı, daha sonra da intihar ettiği ileri sürülen 11 yaşındaki Esra Yücel olayı ile ilgili Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, tutuksuz yargılanan 3 sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

        Hakkari'nin İran ve Irak'a sınırı olan Şemdinli'nin Oğlaklı köyünde oturan Esra Yücel, 27 Mayıs 2016'da kuzen oldukları belirtilen V.Y., Z.Y. ve N.Y.'nin iddiaya göre cinsel istismarına uğradı, ardından da kuzenler, Yücel'i uçurumdan atarak kayıplara karıştı. Olayın sabahında Yücel, atıldığı uçurumdan bölgede arıcılık yapanlar tarafından bulunarak ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        OLAYI KOMŞUSUNA ANLATTI

        Yücel, burada tedavi olduğu sırada olayı bir komşusuna anlattı. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında; 27 gün sonra 24 Haziran 2016'da V.Y., Z.Y. ve N.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, aynı gün çıkarıldıkları mahkemece 'Çocuğa nitelikli cinsel istismar', 'Çocuğu cinsel amaçla cebir tehdit veya hile kullanarak hürriyetinden yoksun kılma', 'Birden fazla kişi ile tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        2017'DE İNTİHAR ETTİ

        Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık avukatlarının Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları itiraz ve yapılan DNA testlerini ardından mahkemenin ara kararıyla 8 ay sonra 'Somut delil yok' gerekçesi ile V.Y., Z.Y. ve N.Y., tahliye edildi. Bu kararın ardından Esra ise 6 Mart 2017'de intihar ederek yaşamına son verdi.

        'HUKUK MÜCADELESİNİ SONUNA KADAR YÜRÜTECEĞİZ'

        Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün görülen duruşmasına, tutuksuz yargılanan 3 sanık katılmazken, duruşmayı Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen avukatlar ve bazı dernek üyeleri takip etti. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davada, mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden 3 sanık hakkında beraat kararı verdi. Avukatlar, beratla sonuçlanan duruşma sonrası açıklama yaptı. Hakkari Barosu Başkanı Avukat Ergün Canan, dosyanın burada son bulmayacağını, İstinaf aşamasının olduğunu belirterek, hukuk mücadelesini sonuna kadar yürüteceklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta 1 gol var
        Maçta 1 gol var
        Habertürk ekibine canlı yayında şarapnel düştü
        Habertürk ekibine canlı yayında şarapnel düştü
        TFF Süper Kupa'nın tarihi değişti!
        TFF Süper Kupa'nın tarihi değişti!
        Bir yanda bahar diğer yanda sonbahar
        Bir yanda bahar diğer yanda sonbahar
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Fenomen Banu Parlak gözaltına alındı!
        Fenomen Banu Parlak gözaltına alındı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İstiklal'de sahte dolar dağıtanlar hakkında karar!
        İstiklal'de sahte dolar dağıtanlar hakkında karar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu

        Benzer Haberler

        Hakkari'de aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığın yargılanmasına de...
        Hakkari'de aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığın yargılanmasına de...
        Yüksekovalı 40 öğrenci Ankara'yı gezecek
        Yüksekovalı 40 öğrenci Ankara'yı gezecek
        Hakkari Valisi Çelik, sporcularla bir araya geldi
        Hakkari Valisi Çelik, sporcularla bir araya geldi
        Hakkari'de, minibüste bal kabağına gizlenmiş 14 kilo uyuşturucu ele geçiril...
        Hakkari'de, minibüste bal kabağına gizlenmiş 14 kilo uyuşturucu ele geçiril...
        Hakkari'de bal kabakları içinde 14 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele ge...
        Hakkari'de bal kabakları içinde 14 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele ge...
        Hakkari'de ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan İranlılara yardımcı ol...
        Hakkari'de ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan İranlılara yardımcı ol...