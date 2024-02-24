Yüksekova Belediye Spor - Silopi Belediyesi Sportif Faaliyetler: 6-0 TFF Kadınlar 2'nci Lig D Grubu'nda mücadele eden Yüksekova Belediye Spor Kadın Futbol Takımı sahasında Silopi Belediyesi Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı'nı 6-0 mağlup etti. TFF Kadınlar 2'nci Lig D Grubu'nda mücadele eden Yüksekova Belediye Spor sahasında Silopi Belediyesi Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Hakkari Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi ekip 6-0'lık skorla galip ayrıldı. Grubunda lider durumda olan Yüksekova Belediye Spor Kadın Futbol Takımı'nın, Silopi Belediyesi Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı'nı farklı mağlup ettiği karşılaşmayı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, bazı kurum amirleri ve çok sayıda taraftar izledi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.02.2024 - 16:52 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:55 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL