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        Hakkari'de kayakseverler hafta sonunu kayak merkezinde değerlendiriyor

        Kar kalınlığının en fazla olduğu merkezlerden Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'ne gelenler, kayak ve snowbaord yaparak eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 13:34 Güncelleme: 24.02.2024 - 13:34
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        Hakkari'de kayakseverler hafta sonunu kayak merkezinde değerlendiriyor
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        Kar kalınlığının en fazla olduğu merkezlerden Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'ne gelenler, kayak ve snowbaord yaparak eğlendi.

        Kente 12 kilometre mesafede, kar kalınlığının 167 santimetre ölçüldüğü, 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi, kristal yapıdaki kar örtüsü ve 10 kilometreyi bulan pistleriyle kayakseverleri cezbediyor.

        Hafta sonunda çevre illerden de merkeze gelen kayakseverler, kayak takımları ve snowboardlarla kaymanın keyfini yaşadı, çocuklar da kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

        Yarışlara hazırlanan sporcular ve altyapılardaki çocuklar da antrenörleri gözetiminde çalıştı.

        Ziyaretçilerden Recep Adıyaman, AA muhabirine, kayak merkezinin varlığının kent sakinleri için iyi bir imkan olduğunu belirtti.

        Tesisin bölgeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Adıyaman, "Çok güzel bir ortam var. Herkes eğleniyor. Buraya herkesin gelmesini bekliyoruz. Hafta sonları kalabalık oluyor. Öğrenciler, aileler geliyor. Çevre illerden, Van'dan, Diyarbakır'dan gelenler oluyor. Burada zaman çok güzel geçiyor." diye konuştu.

        Rafet Duman da hafta sonları kayak merkezine eğlenmeye geldiklerini ifade ederek, "Hava güzel, pistler güzel. Her şey güzel olunca kayak yapmak da mükemmel oluyor. Burası Hakkari için bir velinimet. Her yerden, İran'dan, Irak'tan gelenler var." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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