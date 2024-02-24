Yüksekova Belediyespor liderliğini sürdürdü

Maçı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, Yüksekova Belediye Spor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.

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