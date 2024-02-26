Hakkari'de kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu, direkler devrildi

HAKKARİ'de kuvvetli rüzgar etkili oldu; ahırların çatıları uçtu, elektrik direkleri devrildi. Derecik ilçesi Balkaya Mahallesi Akdemir köyünde, kuvvetli rüzgar etkili oldu. Yusuf ve Birin Şimşek kardeşlere ait 3 ahırın çatıları uçtu, duvarları kısmen yıkıldı. Ahırdaki hayvanlar son anda kurtarılırken, köydeki bazı elektrik direkleri de devrildi. Köylüler, yetkililerden destek istedi.

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