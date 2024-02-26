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        Hakkari'de kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu, direkler devrildi

        HAKKARİ'de kuvvetli rüzgar etkili oldu; ahırların çatıları uçtu, elektrik direkleri devrildi. Derecik ilçesi Balkaya Mahallesi Akdemir köyünde, kuvvetli rüzgar etkili oldu. Yusuf ve Birin Şimşek kardeşlere ait 3 ahırın çatıları uçtu, duvarları kısmen yıkıldı. Ahırdaki hayvanlar son anda kurtarılırken, köydeki bazı elektrik direkleri de devrildi. Köylüler, yetkililerden destek istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:58
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        Hakkari'de kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu, direkler devrildi
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        HAKKARİ'de kuvvetli rüzgar etkili oldu; ahırların çatıları uçtu, elektrik direkleri devrildi. Derecik ilçesi Balkaya Mahallesi Akdemir köyünde, kuvvetli rüzgar etkili oldu. Yusuf ve Birin Şimşek kardeşlere ait 3 ahırın çatıları uçtu, duvarları kısmen yıkıldı. Ahırdaki hayvanlar son anda kurtarılırken, köydeki bazı elektrik direkleri de devrildi. Köylüler, yetkililerden destek istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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