Hakkari'de dondurulmuş halde 17 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine dün durdurulan bir minibüste arama yaptı.

Hakkari'de bir minibüste 4 pet şişe içinde dondurulmuş halde 17 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

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