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        Hakkari'de dondurulmuş halde 17 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'de bir minibüste 4 pet şişe içinde dondurulmuş halde 17 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 23:09 Güncelleme: 25.02.2024 - 23:22
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        Hakkari'de dondurulmuş halde 17 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Hakkari'de bir minibüste 4 pet şişe içinde dondurulmuş halde 17 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine dün durdurulan bir minibüste arama yaptı.

        Aramada, 4 pet şişe içinde dondurulmuş halde 17 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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