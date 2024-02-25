Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Türkiye- İran sınırında TIR kuyruğu 15 kilometreye ulaştı

        TÜRKİYE'nin İran'a açılan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Gümrük Kapısı'ndaki TIR kuyruğu, 15 kilometreye ulaştı. İran gümrüğünde yaşanan sistemsel sorun nedeniyle kuyrukta bekleyen sürücülere ilçe belediyesi tarafından çorba ikramında bulundu. İran gümrüğünde yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki İran'a açılan gümrük kapısındaki TIR kuyruğu yaklaşık 15 kilometreye ulaştı. Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, kuyrukta bekleyen sürücülerle bir araya gelip, çorba ikramında bulundu. TIR şoförlerinin mağduriyet yaşadığını belirten Büyüksu, "Yaklaşık bir aydır devam eden bir sıkıntı var. İran tarafından kaynaklanan sistemsel hatadan dolayı burada TIR kuyruğu oluşmuş durumda. Şu an 5 bine yakın TIR, kuyrukta İran'a geçişi bekliyor. Biz de belediye olarak sürücülere çorba ikramında bulunduk. Sürücülerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her gün ücretsiz servis tahsis edeceğiz" dedi. Kuyrukta bekleyen TIR şoförü Bihnam Necati ise "Yiyeceğimiz, içeceğimiz ve yakıtımız tükendi. Havalar da akşamları çok soğuk oluyor. Bazen dere kenarında odun toplayıp ateş yakarak ısınmaya çalışıyoruz. Esendere Belediye Başkanı bize çorba ikramında bulundu. Kendisine teşekkür ediyoruz. İran tarafından kaynaklı sistemsel sorunun bir an önce çözülmesini bekliyoruz" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 14:35 Güncelleme: 25.02.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye- İran sınırında TIR kuyruğu 15 kilometreye ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE'nin İran’a açılan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Gümrük Kapısı’ndaki TIR kuyruğu, 15 kilometreye ulaştı. İran gümrüğünde yaşanan sistemsel sorun nedeniyle kuyrukta bekleyen sürücülere ilçe belediyesi tarafından çorba ikramında bulundu. İran gümrüğünde yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki İran’a açılan gümrük kapısındaki TIR kuyruğu yaklaşık 15 kilometreye ulaştı. Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, kuyrukta bekleyen sürücülerle bir araya gelip, çorba ikramında bulundu. TIR şoförlerinin mağduriyet yaşadığını belirten Büyüksu, “Yaklaşık bir aydır devam eden bir sıkıntı var. İran tarafından kaynaklanan sistemsel hatadan dolayı burada TIR kuyruğu oluşmuş durumda. Şu an 5 bine yakın TIR, kuyrukta İran'a geçişi bekliyor. Biz de belediye olarak sürücülere çorba ikramında bulunduk. Sürücülerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her gün ücretsiz servis tahsis edeceğiz" dedi. Kuyrukta bekleyen TIR şoförü Bihnam Necati ise "Yiyeceğimiz, içeceğimiz ve yakıtımız tükendi. Havalar da akşamları çok soğuk oluyor. Bazen dere kenarında odun toplayıp ateş yakarak ısınmaya çalışıyoruz. Esendere Belediye Başkanı bize çorba ikramında bulundu. Kendisine teşekkür ediyoruz. İran tarafından kaynaklı sistemsel sorunun bir an önce çözülmesini bekliyoruz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Son nefeste Fenerbahçe!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"

        Benzer Haberler

        Almanya ve Avusturya'dan gelen kayakçılar Hakkari'de dağ kayağı yaptı
        Almanya ve Avusturya'dan gelen kayakçılar Hakkari'de dağ kayağı yaptı
        Yüksekova Belediye Spor - Silopi Belediyesi Sportif Faaliyetler: 6-0
        Yüksekova Belediye Spor - Silopi Belediyesi Sportif Faaliyetler: 6-0
        Yüksekova Belediyespor liderliğini sürdürdü
        Yüksekova Belediyespor liderliğini sürdürdü
        Hakkari'de kayakseverler hafta sonunu kayak merkezinde değerlendiriyor
        Hakkari'de kayakseverler hafta sonunu kayak merkezinde değerlendiriyor
        Hakkari'de arazide 40 kilo metamfetamin ele geçirildi
        Hakkari'de arazide 40 kilo metamfetamin ele geçirildi
        AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı Ölmez, gençlerle buluştu
        AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı Ölmez, gençlerle buluştu